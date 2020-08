Porsche Taycan Turbo S 2021 : améliorations en pagaille

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

La Porsche Taycan, la première voiture 100% électrique du constructeur allemand a été révélée il y a moins d'un an et a été mis en vente fin 2019. Mais via un communiqué, Porsche annonce déjà du changement pour le modèle 2021 avec des mises à jour en termes de performances, de technologie et d'apparence.



La nouvelle Taycan 2021

Performances en hausse

D'abord et avant tout, le haut du panier, la Turbo S réalise désormais le 0 à 200 km/h en seulement 9,6 secondes avec le Launch Control. C'est une amélioration de 0,2 seconde par rapport au Taycan Turbo S 2020.



Le nouvel modèle s'accompagne d'un chargeur embarqué de 22 kW en option qui réduit de moitié le temps de charge de la batterie par rapport au chargeur standard de 11 kW. Porsche ajoute également une nouvelle fonction pour charger la batterie tout en maximisant sa durée de vie en limitant la capacité de charge à environ 200 kW. De même, la nouveauté Plug & Charge permet au conducteur de simplement se brancher sur une borne Ionity pour lancer la recharge. Plus besoin de sortir une carte.

Affichage tête haute couleurs

Du côté des technologies embarquées, la Taycan 2021 sera proposée en option avec un affichage tête haute couleurs qui peut être configuré pour afficher la navigation, un capteur de puissance et des préréglages supplémentaires sélectionnés par le conducteur. Il est divisé en trois sections, avec un affichage principal et un écran d’état joints par une zone de contenu temporaire personnalisable qui peut afficher les appels ou les commandes vocales, par exemple.



La berline électrique de Porsche bénéficie également d'une fonction Smartlift qui est de série tant si vous commandez le Taycan avec la suspension pneumatique adaptative. Ce qu'il fait, c'est permettre au conducteur de prérégler le moment où le système de levage avant se met en marche automatiquement. Idéal pour les dos d'âne par exemple.

Des options à la carte en location

La prise en charge des mises à jour en direct permet à Porsche d'offrir ce qu'elle appelle des fonctions à la demande. Ce sont essentiellement des fonctionnalités optionnelles que les propriétaires de Taycan peuvent obtenir sous forme d'abonnements mensuels, y compris Active Lane Keep Assist pour 19,50 € en Allemagne ou le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) qui coûte 10,72 €. Les clients peuvent évidemment les avoir en permanence moyennant des frais uniques de, respectivement, 808,10 € et 398,69 €. On trouve aussi le Porsche InnoDrive en location. La direction assistée Plus est également disponible en tant que fonction à la demande, mais elle est proposée exclusivement en option d'achat pour 320,71 €.



Autres nouveautés dont Apple Podcasts

Pour compléter les changements apportés par le changement d'année modèle, la radio numérique DAB en standard, mais aussi une app Podcasts d'Apple qui s'ajoute à celle d'Apple Music (sans besoin d'un iPhone branché), un ensemble Carbon Sport Design en option pour toutes les versions de Taycan et sept nouveaux choix de peinture : gris glace métallisé, beige café métallisé, acajou métallisé, craie, bleu Neptune, cerise Métallisé et Frozenberry métallisé.



Porsche commencera à prendre les commandes du Taycan 2021 à partir de la mi-septembre et les concessionnaires les auront dans les salles d'exposition un mois plus tard.



Source