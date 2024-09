Tim Cook apparait dans la vidéo de la démoniaque Porsche Taycan Turbo GT !

Tim Cook, PDG d'Apple, a fait une apparition surprise dans la vidéo de présentation de la dernière voiture électrique de Porsche, la démoniaque Taycan Turbo GT. C'est simple, comme l'explique le constructeur allemand, la Taycan Turbo GT est la plus puissante jamais fabriquée par la marque, pour un modèle de série.

Une histoire de Vision Pro

Mais pourquoi Tim Cook est-il présent dans une vidéo Porsche ? Tout simplement parce que celui qui affiche des résultats insolents ces dernières années a brièvement montré son application personnalisée de cockpit d'ingénieur de course pour le Vision Pro, qui permet à un spectateur de voir les tours du point de vue du pilote, accompagnés de statistiques clés et d'une carte du circuit dans l'espace 3D.

En s'adressant au PDG de Porsche, Oliver Blume, le successeur de Steve Jobs a félicité le constructeur automobile pour son nouveau véhicule et a souligné le potentiel du casque Vision Pro pour "réimaginer l'expérience de la piste".

Bonjour, Oliver. Félicitations à vous et à l'équipe Porsche pour le nouveau record que vous avez établi avec cet incroyable nouveau véhicule. C'est ce genre d'étapes extraordinaires qui montrent au monde ce qui peut se produire lorsqu'une équipe de personnes incroyablement dévouées s'unissent pour faire avancer une grande idée. Porsche a toujours été réputé pour son excellence et nous sommes fiers de voir un certain nombre de nos produits jouer un rôle dans ce que vous faites, et il est formidable de voir Apple Vision Pro contribuer à réimaginer l'expérience de la piste.



Je suis profondément convaincu que l'informatique spatiale a le potentiel de révolutionner pratiquement tous les secteurs d'activité et vous montrez l'une des nombreuses façons dont Apple Vision Pro va rendre l'impossible possible.

Les PDG de deux des marques les plus admirées au monde ont évoqué les partenariats conclus par leurs entreprises au fil des ans, tels que l'application Porsche et l'intégration d'Apple CarPlay, dont on attend la toute nouvelle version d'un moment à l'autre. Porsche est souvent l'un des premiers constructeurs automobiles à adopter et à intégrer les technologies d'Apple, comme Apple CarPlay, une application Apple Music native, les fonctions du véhicule dans CarPlay et l'expérience CarPlay de nouvelle génération.



Mieux, la marque au blason propose même des systèmes audio équipés de CarPlay compatibles avec les véhicules Porsche classiques datant des années 1960. Mais voir Tim Cook dans une vidéo officielle pourrait signifier une nouvelle étape. Réponse dans les prochaines semaines, avec pourquoi pas un logiciel complètement géré par Apple...

La fiche technique de la Taycan Turbo GT

Pour les passionnés, sachez que la Porsche Taycan Turbo GT délivre jusqu’à 1 108 ch et pèse jusqu’à 145 kg de moins qu’une Turbo S, soit 2 295 kg.



Concrètement, la Taycan Turbo GT délivre une puissance de 789 ch en continu, jusqu’à 952 ch durant 10 s grâce au "Attack Mode", 1 033 ch au démarrage grâce à l’Overboost et même 1 108 ch en pic durant 2 secondes en départ arrêté, avec un couple maximal de 1 340 Nm. Une folie.



La "berline" passe de 0 à 100 km/h en 2,3 s, de 0 à 200 km/h en 6,6 s et est limitée à 290 km/h. L'autonomie est de 555 km en cycle WLTP, mais avec le pied léger.



Côté tarif, il faudra débourser 246 538 €, soit près de 100 000 euros de plus qu'une Tesla S Plaid, sa plus proche rivale. D'ailleurs, l'allemande a battu l'américaine sur le Nürburgring et Laguna Seca. Elle arrivera en concessions au printemps 2024.



La vidéo du jour :