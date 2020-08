Disney+ : La fin d'un catalogue qui cible que les plus jeunes ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes abonné Disney+, vous avez probablement remarqué que la plupart des films et séries qui sont présents dans le catalogue sont destinés à un profil de spectateur très jeune. En effet, Disney qui a toujours mis en avant des programmes familiaux pourrait prochainement changer sa vision des choses en proposant plus de programmes pour les 13 ans et plus !

Disney+ : vers un changement de cap ?

Le groupe Disney a adopté la même position que Apple à propos des contenus disponibles sur la plateforme de streaming. Les producteurs peuvent proposer des films et séries avec de l'action, mais sans violence ou scènes qui pourraient choquer.

Si cette autocensure, Disney l'a toujours assumé, cela l'empêche d'atteindre un public différent des familles et des enfants. Selon un rapport de The Digital Bits, chez Disney+ on réfléchirait en ce moment à changer de position et proposer une section "13 ans et plus" pour combler la demande d'abonnés plus mature.

L'accès à la section nécessiterait un code PIN, la gardant ainsi à l'écart du contenu adapté aux enfants. Mais l'idée est que c'est là que tout le nouveau contenu du 20e siècle de Disney irait. C'est là que certains de leurs contenus Touchstone pourraient également aller. Considérez les films Alien , les films Die Hard , etc.

Si cette indiscrétion se confirme, Disney+ pourrait apporter un argument supplémentaire dans ses campagnes publicitaires. Puisque le service de streaming deviendrait encore plus intéressant pour les plus jeunes, mais aussi les adolescents et adultes !

À la base, toutes les productions du type Alien ou Die Hard devaient aller sur l'autre plateforme de streaming du groupe Disney "Hulu". Cependant, la disponibilité de Hulu est minime comparé à Disney+, le service n'est accessible qu'au Japon et aux États-Unis.



Cette révélation en interne pourrait avoir un lien avec l'incroyable succès de la comédie musicale "Hamilton". Lors de la sortie du programme, les téléchargements de l'application Disney+ ont littéralement explosé sur l'App Store comme le Google Play. En l'espace d'un week-end, il y a eu une hausse de 72% des téléchargements de l'application et les souscriptions ont été bien plus nombreuses.

Ce n'est pas un programme destiné aux enfants qui a déclenché ce mouvement de foule, mais bien un programme destiné aux adultes !

Ajouter des contenus pour les 13 ans et plus permettrait aussi à Disney+ de mieux rivaliser face aux géants Netflix, Amazon Prime Vidéo et Apple TV+ qui ne cesse d'avoir une place dominante sur le marché du streaming.

Télécharger l'app gratuite Disney+