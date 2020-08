KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road accueille "En avant" de Disney et Pixar

Il y a 49 min

Alban Martin

Réagir

KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road était sorti en juin sur iOS et Android avec un mélange des genres puisque les personnages de Disney rencontraient ceux de Square Enix.



Le RPG tactique ne propose pas une mise à jour traditionnelle mais un évènement à l'intérieur du jeu qui permet de découvrir l'univers de En Avant, le nouveau film d'animation de Pixar et Disney.

"En avant" dans KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road

Pour l'occasion Square Enix a annoncé le lancement d’un nouvel événement collaboratif sur le thème du film au sein de son RPG-mobile KINGDOM HEARTS χ[Cross]. Jusqu’au 1er septembre, les joueurs ont la possibilité (et le devoir) de relever une variété de défis magiques qui leur permettront de remporter des Médailles à l’effigie des personnages principaux du film.



Les porteurs de Keyblade pourront ainsi suivre Ian et Barley Lightfoot, deux frères elfes se lançant dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.



Voici les récompenses qu'on peut alors obtenir :

Bonus de Connexion Spéciaux – Les joueurs pourront obtenir en bonus spécial de connexion et de nombreuses récompenses dont la toute nouvelle Médaille Ian Lightfoot et son Trait correspondant.

– Les joueurs pourront obtenir en bonus spécial de connexion et de nombreuses récompenses dont la toute nouvelle Médaille Ian Lightfoot et son Trait correspondant. Jewels Hebdomadaire Extravaganza – En achetant le pack correspondant, disponible le 24 août, les joueurs recevront des Jewels, la Médaille Ian & Barley et son Trait correspondant ainsi qu’un accès à une quête spéciale.

– En achetant le pack correspondant, disponible le 24 août, les joueurs recevront des Jewels, la Médaille Ian & Barley et son Trait correspondant ainsi qu’un accès à une quête spéciale. Récompense d’événement – Les joueurs pourront gagner la Médaille Barley Lightfoot ainsi que le Trait correspondant en participant à un événement à thème spécial au sein du jeu.

Outre les récompenses, les joueurs du RPG peuvent également se plonger dans une nouvelle histoire originale axée sur le jeune et énigmatique Xehanort, une expérience sur iPhone et Android inédite se déroulant dans KINGDOM HEARTS Union χ[Cross].



Si y vous n'y avez encore jamais joué, on parle d'un jeu de combats stratégiques avec un deck de trente cartes qu'il faudra soigneusement sélectionner.

Télécharger le jeu gratuit KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road