Samurai Jack : une nouvelle aventure s'invite sur Apple Arcade

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Comme chaque vendredi, nous avons le droit à une nouveauté au sein du catalogue d'Apple Arcade, le service de jeux en illimité de la Pomme. Cette semaine, c'est Samurai Jack (v1.1, 0 Mo, iOS 13.0) qui s'invite sur nos appareils, avec de beaux arguments !



En effet, le jeu développé par [adult swim] nous met dans la peau de Samouraï Jack, le plus grand guerrier de tous les temps !



Il faut dire que ce dernier est déjà connu dans plusieurs pays, bien qu'un peu timide en France, grâce à sa série télévisée d'animation. Voici la bande-annonce du jeu :

Samurai Jack : quand l'animé devient jeu vidéo

Voyagez dans le temps pour enfin mettre un terme au règne de terreur d’Aku avec cette nouvelle aventure des créateurs de Samouraï Jack. Avec les voix de acteurs originaux, Samurai Jack: Battle Through Time est un jeu de plateformes bourré d’action qui s’étend dans le temps et l’espace, où vos actions détermineront une nouvelle légende !

Samurai Jack: Battle Through Time avait été révélé via la section iOS 14 réservée à Apple Arcade, dans les nouveautés à venir. Le jeu d'[adult swim] a été initialement annoncé pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, faisant donc la surprise de voir le jour sur nos mobiles.



Le jeu de plateformes, aux graphismes somptueux, et donc disponible au téléchargement depuis aujourd'hui !

Télécharger le jeu Samurai Jack