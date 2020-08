Au tour d'éditeurs de se joindre à Epic Games dans la lutte contre Apple

Apple ne s'est pas fait que des amis ces dernières semaines, après la râlerie de Spotify concernant les 30% de taxes de l'App Store, ce sont de nombreux alliés qui se sont joints au mouvement de protestation.



Dernier en date ? Un certain Epic Games, papa de Fortnite, célèbre Battle Royale : ces derniers ont tout bonnement mis en place un système de paiement maison dans la version iOS pour ainsi passer à côté de la taxe.



Une initiative qui n'a pas plu à Apple, qui a alors supprimé le jeu de l'App Store puis révoqué la licence du studio pour l'empêcher de développer sur d'autres appareils de l'écosystème.

Le Wall Street Journal et d'autres rejoignent le mouvement d'Epic Games

Une lutte qui prend place au moment où Apple est sous l'oeil de plusieurs enquêtes Antitrust dans le monde, et qui a pris une dimension médiatique très importante, rejoint par d'autres acteurs du milieu.



Plus récemment, ce sont des éditeurs qui ont signalé leur soutien à Epic Games, notamment le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post qui dénoncent les règles d'Apple, mais également une taxe trop haute pour fournir un "journalisme de qualité".



Ces derniers demandent à Apple de passer de 30% à 15%, et leur méthode de pression est simple : des documents révélés ont laissé voir que la Pomme avait réduit le pourcentage exclusivement à Amazon pour attirer Prime Video sur la plateforme.



Alors, pourquoi pas d'autres ?



