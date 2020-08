Antitrust : un chèque de 71,2 millions d’euros en Corée pour en finir ?

En Corée du Sud, Apple est accusé de travailler avec les opérateurs locaux en utilisant des pratiques déloyales, ce qui a amené une enquête antitrust. On parle notamment d’abus de position dominante vis-à-vis de ces derniers, notamment pour les réparations sous garantie. Selon nos confrères de Reuters, la branche coréenne pourrait tout simplement verser 100 milliards de wons, soit 71,22 millions d’euros, mais d'une façon spéciale... En effet, ce chèque pourrait servir pour plusieurs choses : 40 milliards de wons seraient alloués pour la construction d’un centre de recherche et de développement de petits fabricants locaux, ainsi que 25 milliards pour la création d'une académie pour créer des développeurs. Le reste du budget, lui, concernerait les consommateurs puisque les coûts de réparation de produits sous garantie auraient le droit à des remises. Source

