Bourse : AAPL dépasse les 500$ !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Après être devenue la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 2 trillions de dollars la semaine dernière, l'action d'Apple continue de monter en flèche. L'action AAPL a officiellement ouvert ce matin au-dessus de la barre des 500 $, avec une pointe de 3,5% à 515 $.

Nouveau record historique à Wall Street pour AAPL

Juste aujourd'hui, l'action AAPL a pris près de 20$ pour se situer à environ 515$. Elle était à 497 vendredi.

Apple et d'autres poids lourds de la technologie ont vu le prix de leurs actions augmenter considérablement depuis le coup dur du coronavirus sur les marchés en mars, Apple ayant plus que doublé par rapport en quelques mois



L’action à plus de 500 $ ne durera pas longtemps car la division par quatre des actions de la société aura lieu à la clôture des négociations vendredi, abaissant le cours de l'action d'Apple à environ 125 $. La valeur marchande globale d'Apple restera cependant inchangée, car les actionnaires recevront trois actions supplémentaires pour chaque action qu'ils détiennent actuellement.



Qui a des actions AAPL dans son portefeuille ? Les nouvelles sont bonnes et l'iPhone 12 pourrait encore aider à aller plus haut, même si le keynote serait décalé de quelques semaines d’après les dernières rumeurs.