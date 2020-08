L'Apple Store en ligne sera lancé le mois prochain en Inde

Apple serait sur le point de lancer l'Apple Store en ligne en Inde, à partir du mois prochain. Selon Bloomberg, la Pomme est enfin en mesure de démarrer des ventes directes dans la région suite à un assouplissement des règles du gouvernement indien. On parle notamment de l'approvisionnement à 30% des composants au sein du pays, qui était problématique. Un lancement en ligne qui précède l'ouverture de magasins physiques, à commencer par Mumbai. La première boutique est actuellement en développement avec ouverture prévue en 2021. Apple aurait déjà repéré un emplacement pour son deuxième magasin en Inde, situé à Bangalore, près de Minsk Square. Une bien belle nouvelle pour la Pomme, qui considérait le marché indien comme prometteur : avec 1,3 milliard d'habitants, une présence est importante. Le gros plus, c'est qu'en lançant des productions au sein du pays, Apple ne paye pas les frais d'importation, pour vendre moins chers ses produits dans un pays où les revenus sont faibles. Source

Ce n'est pas une surprise, Apple veut s'éloigner de la Chine pour ses productions actuelles et futures, et quoi du mieux qu'un marché émergeant pour cela ? La Pomme est actuellement en plein travail avec l'Inde pour migrer ses usines, mais elle souhaite également investir le marché du smartphone. Selon nos confrères de Bloomberg, la firme lancerait l'Apple Store en ligne dans le pays dès le mois prochain.

