MudRunner Mobile ajoute la carte "The Ridge" et deux véhicules

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le récent MudRunner Mobile vient de recevoir une première mise à jour de contenu afin d'augmenter la durée de vie et le plaisir de la meilleure expérience off-road que l'on peut trouver sur iPhone, iPad et Android.



En effet, la version 1.03 est l'occasion de découvrir une nouvelle carte ainsi que deux nouveaux véhicules, le tout sans supplément pour les joueurs ayant déjà payé les 7€ demandés pour MudRunner Mobile.



MudRunner Mobile : les nouveautés

MudRunner, le jeu de Saber Interactive et Focus Home Interactive sur iOS et Android, continue d’étendre ses terrains de jeu avec donc aujourd'hui le DLC The Ridge qui s’accompagne d’un nouvel environnement, de deux nouveaux véhicules et de nouvelles mécaniques de jeu.

Explorez une nouvelle carte côtière à bord de 2 nouveaux véhicules

Coupée en deux par une crête montagneuse, The Ridge mettra votre talent et votre attention à rude épreuve si vous tentez de la traverser par le centre. Pour cela, deux nouveaux véhicules – le D-538, un puissant camion lourd, et le B-6A, un tracteur léger – sont à votre disposition. Ces véhicules seront également utilisables sur toutes les autres cartes du jeu, dès lors que vous disposerez de suffisamment de points de progression pour les débloquer.



L'autre nouveauté majeure réside dans le gameplay. En effet, le Scavenging fait son apparition et demande aux joueurs de chercher et trouver des troncs d’arbres dispersés à travers la carte afin de les collecter et de les livrer en échange de points de progression.



On rappellera que MudRunner Mobile nous avait agréablement surpris à sa sortie grâce à son côté simulation poussée et à sa réalisation de grande qualité. Un jeu premium à consommer sans modération, mais mieux vaut avec un écran assez grand pour en profiter au maximum.



Plus de 15 environnements gigantesques représentant toutes les conditions extrêmes que l'on trouve sur notre planète et encore plus de véhicules de tout type à découvrir.

Télécharger MudRunner Mobile à 6,99 €