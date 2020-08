La Nintendo Switch "Pro" en 2021

D'après le renommé Takashi Mochizuki de chez Bloomberg, Nintendo préparerait bien un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2021. Cela confirme une fois de plus, les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois. On parle d'une version plus puissante compatible 4K.

La Nintendo Switch 2021 compatible 4K

Depuis son lacement en 2017, la Switch est un véritable carton. Elle a réussi à réunir en une seule et même machine, une console de salon et une console portable. On parle de plus de 60 millions d'unités vendues.



Étant donné le succès de cette dernière, Nintendo ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi qu'est arrivée la Nintendo Switch Lite en 2019. Cette fois-ci, on parle uniquement d'une console portable. Elle est plus compacte, et contient une nouvelle génération de puce Nvidia Tegra. Cependant, il n'y a pas d'upgrade au niveau de la définition d'image, en comparaison avec la Switch "classique". À noter également, qu'elle offre une meilleure autonomie que sa grande soeur.



En revanche, l'intégration d'une nouvelle puce Nvidia au sein de Nintendo, a fait naître des rumeurs persistantes sur la sortie d'une Nintendo Switch Pro. Toujours d'après le journaliste Takashi Mochizuki, la prochaine génération de Switch serait plus puissante, avec une définition d'affichage 4K. Attention tout de même, il faut rappeler que le terme définition d'affichage, n'est pas la même chose que définition de rendu. Par exemple la PS4 Pro qui ne sort "que" du 1440p ou 1600p, mais qui grâce à de l'optimisation, affiche des graphismes 4K. Cela ne serait pas de la 4K native si vous préférez.



Il faut aussi souligner que Nintendo n'est pour l'instant pas pressé de sortir une nouvelle console car les ventes de Switch actuelles n'ont jamais été aussi hautes.



Plus le temps passe et plus tout le monde s'accorde sur le fait que la Switch Pro devrait sortir en 2021. La production(elle aussi) de ce nouveau modèle ne débutera sûrement qu'en 2021 . Car même s'ils ne sont pas sur le même registre, avec les sorties de la PS5 et la Xbox Series X en fin d'année, il va bien falloir se mettre à jour du côté de Nintendo.



Et vous, êtes vous plutôt PS5, Xbox, Nintendo ou les trois ?



