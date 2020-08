TSMC : une gravure de puces de 3 nanomètres pour 2022 ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Les rumeurs l'évoquaient déjà à l'époque, mais c'est désormais bien plus concret : TSMC, société taïwanaise spécialisée dans la fabrication de processeurs, annonce qu'elle travaillera sur la gravure de puces de 3 nanomètres au courant de l'année 2022.



On parle tout de même d'un changement énorme dans le milieu et notamment pour Apple, permettant de profiter d'une puissance optimale en gagnant de la place.

Une finesse de gravure de 3 nanomètres pour 2022

C'est donc au Tainan Science Park, dans le sud de Taïwan, qu'une nouvelle gravure de puce s'apprête à voir le jour : celle-ci fera seulement 3 nanomètres.



En effet, la célèbre firme TSMC, partenaire important d'Apple, vient d'annoncer ses plans à venir pour les prochaines années. La bonne nouvelle, c'est que la gravure à 5 nm est prête et devrait être utilisée pour l'iPhone 12.



Le second point, c'est que le constructeur va encore plus loin et prépare la gravure à 3 nm, avec une réduction de la consommation comprise entre 25 et 30 % pour une puissance égale par rapport au 5 nm.



Les premiers essais seront lancés en 2021 avec un objectif de production pour l'année 2022. Une prouesse remarquable et des performances toujours plus poussées !



Source