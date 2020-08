L'Apple Watch Series 6 est déclarée en Russie (+ iPad 8)

Julien Russo

Les rumeurs l'affirment, l'Apple Event qui va avoir lieu le mois prochain dévoilera la sixième génération de l'Apple Watch qui tournera sous watchOS 7. Les choses commencent à se préciser, puisque Apple a enregistré les nouveaux produits à la Commission économique eurasienne en vue d'une commercialisation imminente.

L'Apple Watch 6 certifiée

Si les iPhone 12 sont probablement les produits les plus attendus pour cette fin d'année, vous êtes quand même nombreux à attendre la succession de la génération actuelle de l'Apple Watch.

D'après l'information découverte par nos confrères de Consomac, la base de données réglementaires en Russie montre de nouveaux identifiants d'un modèle qui était pour l'instant inconnu au bataillon.

Quand Apple commercialise de nouveaux produits, ils doivent être enregistrés au préalable à la Commission économique eurasienne, dans le cas contraire la firme de Cupertino n'a pas le feu vert pour mettre ses produits sur le marché.

Un identifiant = un modèle. Apple en a déposé 8 aujourd'hui.

Voici les nouvelles références : A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 et A2356.

Malheureusement, si les références sont communiquées, les caractéristiques des produits ne le sont pas. Et du côté des rumeurs, elles se concentrent essentiellement sur les nouveaux iPhone, mais pas beaucoup sur l'Apple Watch Series 6.

Et l'iPad 8

Pour rappel, Apple devrait organiser un keynote d'ici les prochaines semaines avec au programme l'annonce des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, de la nouvelle génération de sa montre connectée, mais Apple dévoilera aussi deux nouveaux iPad, le premier aura un écran de 10,8 pouces et l'autre intègrerait la gamme "iPad mini" avec un format de 9 pouces. D'ailleurs, l'iPad 8 a également été enregistré avec six versions : A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 et A2429. Tournant sous iPadOS 14, il s'agit sûrement des tablettes 64, 256 et 512 Go avec ou sans modem cellulaire.



En ce qui concerne l'Apple Watch Series 6, la grosse nouveauté attendue est un capteur d'oxygène dans le sang. Apple compte bien continuer à miser sur les diverses technologies pour détecter les problèmes de santé.