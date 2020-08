Des contenus en réalité augmentée à venir sur Apple TV Plus

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Selon Bloomberg, Apple pourrait ajouter du nouveau contenu bonus AR (réalité augmentée) aux émissions Apple TV + en 2021. Un ajout logique au vu de la stratégie de la firme.

Réalité augmentée, doucement mais sûrement

Suite à un nouveau rapport publié aujourd'hui par Mark Gurman, rédacteur chez Bloomberg, Apple prévoit d'ajouter de la réalité augmentée à l'intérieur de son service Apple TV+.



Le but du concept, prendre un personnage ou un objet du film sur votre écran, et avec l'aide de l'iPhone ou l'iPad, le disposer dans votre espace chez vous.



Explications de Mark Gurman :

Par exemple, quelqu'un qui regarde une scène de marche sur la lune dans l'émission Apple «For All Mankind» peut voir un rover lunaire virtuel sur l'écran de son appareil, apparemment perché sur la table basse de son salon. L'option servirait de contenu bonus semblable aux commentaires du réalisateur ou à la bande-annonce accompagnant le téléchargement d'un film et serait accessible à partir de l'application TV d'Apple sur iPhone‌ ou iPad‌. La fonctionnalité AR devrait faire ses débuts l'année prochaine, avant un casque Apple en 2022 qui sera construit autour de la réalité augmentée et virtuelle, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à discuter du plan publiquement.

Gurman dit qu'Apple avait l'intention de publier la fonction AR pour «Apple TV» plus tard cette année, mais l'impact de la crise sanitaire mondiale a repoussé le lancement. Ses sources ont également signalé qu'Apple pourrait décider d'abandonner complètement le plan, ce qui prouve donc que c'est un sujet encore en réflexion au sein même des équipes de Cupertino.



Après le capteur LIDAR au dos de l'iPad Pro 2020, Apple pense sûrement à l'implanter au dos des prochains iPhone (pourquoi pas l'iPhone 12). Cela prendrait tout son sens avec cette rumeur.



Apple continu donc d'avancer sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On a bien compris que dans ce domaine-là aussi, la marque à la pomme compte bien se creuser sa place.

