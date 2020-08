Elon Musk promet des batteries avec 50% plus d'autonomie d'ici 5 ans

Hier à 22:03

Julien Russo

2

Améliorer la batterie d'une voiture électrique est un véritable challenge, puisqu'il faut trouver les bons matériaux et les bonnes technologies à un prix raisonnable. Tesla essaie depuis de nombreuses années d'améliorer la vitesse de recharge, la durée de vie, mais surtout l'autonomie maximale de la batterie ! Elon Musk vient de faire une promesse, qui n'est pas passée inaperçue...

+50% d'autonomie d'ici 2025

Tesla n'a jamais caché ses ambitions concernant la batterie de ses futures voitures électriques. La firme d'Elon Musk veut toujours faire mieux que ses concurrents qui eux aussi innovent à une vitesse grand V. Si nous sommes encore loin de la batterie qu'on rechargera qu'une fois tous les deux mois pour une utilisation quotidienne, Tesla essai d'ici là d'apporter une meilleure autonomie pour assurer toujours plus de kilomètres sans avoir besoin de passer par la case Super Charger.



Elon Musk a expliqué dans un tweet réponse à un analyste que son entreprise devrait offrir une autonomie supérieure à 50% à ce qu'on connait actuellement sur les Tesla. Le plus difficile dans l'histoire c'est de proposer un gain d'autonomie, tout en préservant la durée de vie, les performances, ainsi que le volume et le poids. Elon Musk sait que ce n'est pas une tâche facile et c'est en partie pour cela qu'il laisse encore cinq ans aux ingénieurs de Tesla pour atteindre cet objectif.

Pour ceux qui aiment parler en chiffre, on parle d'une densité de batterie qui atteindrait 400 Wh/kg. À l'heure actuelle, si on compare avec la Tesla Model 3, celle-ci possède une batterie de 260 Wh/kg, ce qui lui permet de réaliser 400 kilomètres par recharge. Bien sûr, on parle ici de la version standard !

L'autonomie est un point important dans la décision d'acheter une voiture électrique, proposer une Tesla avec 50% d'autonomie supplémentaire c'est augmenter sa valeur aux yeux des consommateurs, c'est aussi un argument commercial très persuasif. Musk le sait et c'est pour cela qu'il souhaite que Tesla avance rapidement dans l'évolution de l'autonomie.



Si on pouvait penser que Tesla avance seul sur l'innovation de ses futures batteries, ce n'est pas du tout le cas, l'entreprise a des partenaires comme la société chinoise Contemporary Amperex Technology qui travaille en coopération avec les ingénieurs de la firme américaine. L'objectif (s'il est concluant) c'est de proposer une meilleure autonomie tout en conservant un prix de production faible. Qui dit augmentation des coûts de production, dit augmentation du prix final facturé aux consommateurs, ce que veut éviter Tesla.



Elon Musk organisera une conférence exceptionnelle pour les actionnaires le 22 septembre 2020. Un nombre très restreint de personnes y auront accès à cause de la pandémie en cours. Tesla va mettre en place une loterie pour sélectionner les actionnaires participants.



Source