My Exercise : un jeu complètement WTF en approche...

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Peut-être que les noms de Michael Frei et Mario von Rickenbach vous parlent déjà, et ce serait normal, étant donné que l'on parle de deux développeurs qui se spécialisent dans les jeux pour mobiles.



Leur spécialité ? Les jeux totalement what the fuck... En effet, ils ont notamment donné naissance à un certain Plug & Play qui jouait sur des animations mettant en scène des prises devant se relier. Grotesque, mais affreusement génial et prenant !



Ils vont remettre le couvert très prochainement avec le nouveau My Exercise, prévu pour la semaine prochaine. Voici une vidéo du... gameplay ?

Les créateurs de Plug & Play reviennent sur l'App Store

Michael Frei et Mario von Rickenbach sont donc de retour avec l'annonce de leur nouveau jeu My Exercise... Une nouvelle fois, le studio mise sur les animations et sur la créativité d'un artiste : en l'occurrence, cette fois, ils ont fait appel à l’artiste et animateur Atsushi Wada.



Sur les premières images, il est difficile de savoir où va ce My Exercise ! Totalement fou, sans avoir réellement de sens, le jeu nous offre la possibilité de faire des sit-ups, mouvement sportif mettant le buste en action, avec un bonhomme un petit peu fort.



Le petit plus, c'est que c'est un chien qui bloque vos jambes, et que vous aurez le droit à la visite de nouveaux personnages. Le jeu sortira le jeudi 3 septembre au prix de 3,49€.