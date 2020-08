Tim Cook vend 131,7 millions de dollars en actions Apple

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

3

Tim Cook, a reçu lundi 560 000 actions Apple pour son rôle de PDG d’Apple et pour la solide performance de la marque à la pomme sous sa direction sur les douze derniers mois. Voici ce qu'il en a fait.

Superbe cadeau de la part d'Apple

Tim Cook, qui est le patron d'Apple depuis le malheureux décès de Steve Jobs, vient de recevoir un cadeau de la part d'Apple. 560 000 actions Apple lui ont été offertes ! Après avoir reçu le prix, Cook a immédiatement vendu plus de 265 000 de ses actions. Étant donné la superbe santé financière d'Apple et la récente explosion en bourse, je vous laisse deviner le montant que Tim Cook a récupéré de cette vente.

131.7 millions de dollars

Avec des prix allant de 493,50 $ à 500,11 $ l'action, cela lui aurait rapporté environ 131,7 millions de dollars, selon un dossier publié aujourd’hui par la SEC. À noter que les 294 840 actions restantes d’une valeur de plus de 148 millions de dollars ont été retenues par Apple pour les impôts.



Encore un article avec des chiffres délirants quand on parle d'Apple. Petit rappel sur le fait qu'Apple a une valorisation plus importante à l'heure actuelle, que le CAC40. En d'autres termes, Apple est une société plus riche que bon nombre de pays.