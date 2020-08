Amazon Halo : un bracelet axé sur la santé et le sport

Il y a 28 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Amazon a annoncé aujourd'hui un produit surprise nommé Halo, un nouveau wearable avec des capacités de suivi de santé et de forme physique.



Le bracelet Amazon Halo se compose d'un module contenant des capteurs et d'un bracelet. Le boitier intègre un accéléromètre, un capteur de température, un moniteur de fréquence cardiaque, deux microphones, un voyant lumineux et un bouton pour activer ou désactiver le microphone.



Le bracelet Halo offre une autonomie d'une semaine et une résistance à l'eau «étanche» jusqu'à 5 mètres. L'appareil est compatible avec iOS et Android, mais il ne sera pas compatible avec d'autres applications de santé telles que Santé d'Apple.

Un bracelet simple mais efficace chez Amazon... sur abonnement

Contrairement aux produits Apple ou aux montres Fitbit, Halo n'a pas d'écran. Il dépend d'une application compagnon, sans possibilité de vérifier l'heure, une carte ou toute autre information directement à partir de votre poignet. Il n'a pas non plus de GPS, de puce Wi-Fi, de connectivité cellulaire ou de commande vocale Amazon Alexa.



Les fonctionnalités plus avancées de Halo sont débloquées par un abonnement optionnel, distinct d'Amazon Prime. L'abonnement proposera une sélection de "labs" développés par des partenaires Amazon. Les laboratoires sont en fait des défis courts conçus pour améliorer des domaines de santé spécifiques et encourager les routines.

Deux fonctions inédites : graisse et émotion

Halo a deux fonctionnalités uniques qui ne sont pas présentes sur l'Apple Watch. La première d'entre elles est l'utilisation de la caméra du téléphone d'un utilisateur via l'application Halo pour des scans 3D du corps entier afin de déterminer le pourcentage de graisse corporelle. La seconde est la capacité d'écouter l'émotion dans la voix d'un utilisateur et de suivre son humeur.



Les scans corporels prennent quatre photos du corps de l'utilisateur, puis les téléchargent sur les serveurs d'Amazon où ils sont combinés en un scan 3D qui peut calculer la graisse corporelle.



Le microphone du Halo écoute le ton de la voix d'un utilisateur tout au long de la journée et rend compte de son état émotionnel. Il détecte la hauteur, l'intensité, le rythme et le tempo d'une voix, puis catégorise les instances en «moments notables» que les utilisateurs peuvent revenir en arrière et revoir. Les utilisateurs peuvent couper le microphone à tout moment en maintenant le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce qu'une LED rouge clignotante apparaisse.

Des fonctions classiques

Le bracelet est également capable de suivre le sommeil, les pas et la santé cardiovasculaire, à l'instar de la tocante d'Apple. Mais contrairement à cette dernière, il enregistre uniquement la forme physique cardio sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne. L'application propose ensuite un score d'activité hebdomadaire résumé à partir de toutes ces informations.



Le bracelet Halo peut détecter automatiquement des activités telles que la marche et la course, mais tous les autres types d'exercice doivent être saisis manuellement dans l'application. Le bracelet Halo n'a pas non plus la capacité de détecter les chutes ou d'alerter de manière proactive les utilisateurs sur des maladies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire.



Fait intéressant, Amazon a déclaré à The Verge qu'il n'avait pas soumis l'appareil à la FDA pour une quelconque approbation. L'objet n'est pas donc de remplacer votre médecin.



Amazon a préféré axé son produit sur le suivi du mode de vie, plutôt que sur le sport actif et le suivi de l'exercice. Le faible coût de Halo, le manque d'écran et l'accent mis sur des fonctionnalités uniques en font un concurrent intéressant de l'Apple Watch.

Prix et date de sortie

La bande Halo coûtera 99,99 $, avec un abonnement facultatif à 3,99$ par mois pour accéder aux fonctionnalités avancées. Bien évidemment, des accessoires viendront s'ajouter pour personnaliser le bracelet avec des prix compris entre 15 et 20$.



Amazon Halo est lancé aujourd'hui sur invitation privée pour un prix de lancement de 64,99 $.



Source