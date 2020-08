L’iPhone 12 pourrait sortir avec iOS 14.1

2020 n’est décidément pas une année comme les autres. Après avoir concédé un retard sur la prochaine gamme d’iPhone, Apple pourrait également dissocier la sortie de la mise à jour majeure d’iOS 14 du lancement de l’iPhone 12.

En effet, plutôt que retarder la mise à disposition d’iOS 14 et d’iPadOS 14, Apple pourrait conserver son calendrier habituel avec une sortie en septembre des nouveaux firmwares. C’est ce que pense Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.



Même si la première bêta d’iOS 13.7 sème le doute à propos d’une disponibilité prochaine d’iOS 14 pour tous, Gurman est convaincu que la firme ne dérogera pas à la règle. Pour lui, même si le correctif de l’API Covid est arrivé dans une énième version d’iOS 13, quelques jours avant septembre, cela ne remet pas tout en cause.

… One would think. But the reality is that iOS 14 will still launch in September (as it always does) and the iPhones launching in October will run an update, probably 14.1.