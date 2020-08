The Last Campfire : l'aventure est disponible sur Apple Arcade

The Last Campfire de Hello Games est disponible sur Apple Arcade. Révélé aux Game Awards en 2018 avant d'être présenté en mars de cette année sur Nintendo Switch, le titre ne sortira donc pas sur Android mais uniquement dans l'univers d'Apple pour les abonnés au service de jeux en illimité.



The Last Campfire est signé des créateurs du très beau LostWinds, regardez la bande-annonce ci-dessous :

The Last Campfire est de sortie

The Last Campfire est l'aventure d'une braise égarée dans un lieu mystérieux cherchant désespérément un moyen de rentrer, mais également un sens à son existence. C'est un joli prétexte pour un voyage périlleux à travers la sombre forêt. Rempli d'obstacles et d'étranges créatures, le monde enchanteur de The Last Campfire (le dernier feu de camp) devrait plaire à un large panel de joueurs. Idéal pour les jeunes, il devrait également intéresser les plus grands avec sa réalisation hors-paire qui nous fait agréablement penser à Oceanhorn 1 et ses mécaniques de jeux qui mélangent aventure et casse-tête.



Oui, The Last Campfire a beau être une aventure, il s'agit surtout de se creuser les méninges pour avancer dans les différents puzzles.



Voilà un nouveau titre qui s'ajoute à plus de 110 jeux sur Apple Arcade. Rappelons que l'abonnement coûte 4,99€ par mois, sans engagement sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

