Apple ne veut pas que Facebook évoque les 30% de commission

Le réseau social aurait violé une règle de l’App Store. L’entreprise de Tim Cook a estimé que Facebook affiche des informations « non pertinentes ». C’est un peu léger mais de nombreux développeurs ont eu ce genre de mésaventures depuis les débuts de l’App Store, parfois pour des détails farfelus. Nous en avons déjà fait l’expérience avec l’app iSoft.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devrions avoir la possibilité d’aider les gens à comprendre où va réellement l’argent qu’ils ont l’intention de donner aux petites entreprises. Malheureusement, Apple a rejeté notre message de transparence concernant sa taxe de 30%, mais nous travaillons toujours à rendre cette information disponible dans l’application.

En pleine crise des 30% face à Epic Games et autre Spotify, Apple continue de mettre la pression à tous les acteurs. Après avoir tenté de négocier avec la firme à l’iPhone pour que 100% des paiements effectués via le nouveau système aillent aux PME, Facebook a également du se résoudre à supprimer la mention expliquant qu’Apple prend 30% de commission sur chaque transaction. Facebook a déclaré :

Il y a quinze jours, Facebook lançait une nouveauté majeure dans une vingtaine de pays à destination des petites entreprises. Le réseau social proposait un système de paiement directement depuis la page d’un événement ou d’une entreprise, le tout sans commission. Mais sur App Store, le groupe de Mark Zuckerberg avait du faire avec la règle des 30% et avait alors indiqué cela sur la page de paiement aux utilisateurs.

