Apple met en avant PUBG Mobile sur App Store !

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Coincidence ou ironie du sort, le jour où Epic Games doit voir son compte développeur supprimé par Apple, la firme met en avant PUBG Mobile sur son App Store. C'est LE concurrent numéro de Fortnite, le jeu qui a été évincé la semaine dernière pour avoir enfreint le règlement.



PUBG Mobile est bichonné par Apple

L'entreprise américaine la plus valorisée au monde ne rompt pas. Pire, elle ne plie pas. En effet, devant le jeu le plus populaire du moment, Tim Cook et ses alliés sont prêts à aller jusqu'au bout.



Epic Games avait volontairement outrepassé le système de paiement de l'App Store (et du Play Store) la semaine dernière, allant même jusqu'à prévenir Apple avant la mise à jour. Dénonçant un monopole sur le magasin d'applications et une commission trop importante, le studio qui édite également le moteur graphique Unreal Engine pensait faire craquer la firme qui est aussi la cible de Spotify, Facebook et autre Microsoft pour les mêmes raisons.



Pourtant, Apple n'a pas cédé, loin de là. Rappelant le règlement auquel tout développeur doit se conformer (mis à part Amazon et son Prime Vidéo), la firme à l'iPhone a été ferme tout en laissant la porte ouverte. Si Epic revient dans le droit chemin, il pourrait mettre à jour Fortnite. Dans le cas contraire, le compte développeur sera supprimé le 28 août.



Nous sommes déjà à la date fatidique et, vue la mise en avant de l'App Store de ce jour un peu spécial, on peut deviner comment cela va se terminer.

Apple met en avant le concurrent numéro un de Fortnite, à savoir PUBG Mobile qui était arrivé en premier sur PC mais en retard sur mobiles.



Pour justifier ce choix, Apple parle de la nouvelle ère qui arrivera avec la version 1.0 à venir le 8 septembre prochain. Nous en avons déjà parlé, et Apple indique aux joueurs que le Battle Royale n'est pas mort sur ses plateformes puisque PlayerUnknown's Battlegrounds de Tencent est là, partout dans le monde. Pas bête la pomme...

Le 8 septembre, la mise à jour 1.0 marquera le début d’une nouvelle ère pour PUBG Mobile. Vous y retrouverez une toute nouvelle version de l’emblématique carte Erangel ainsi que des graphismes améliorés, des textures plus nettes et des effets toujours plus impressionnants. Continuez de lire pour tout savoir sur la version 1.0 de ce battle royale légendaire !

