Défi d'activité Apple Watch : Les employés reçoivent leurs cadeaux

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir

Avec l'Apple Watch et ses nombreuses fonctionnalités santé, Apple adore vous mettre au défi avec des objectifs bien précis et des anneaux à remplir. Si les clients sont concernés, les employés aussi. En début d'année, Apple avait mis en place le défi "Close Your Rings 2020" uniquement avec une participation interne.

Les cadeaux sont réceptionnés

Des milliers d'employés aux États-Unis ont été invités en début d'année à participer à un nouveau défi pour tenter de remporter un cadeau collector. Avec la période de Covid-19, la firme de Cupertino a repoussé le défi et l'a remis le lundi 20 juillet. Initialement, il était prévu en février 2020 à l'occasion du mois du coeur. Si on pouvait se dire que c'était un défi comme les autres, pas vraiment puisque les employés avaient une motivation à la clé, celui de recevoir un cadeau inédit !

Ceux qui ont participé et qui ont rempli l'objectif "Close Your Rings 2020" ont reçu un tee-shirt avec le logo d'Apple sur la manche et les anneaux d'activités de l'Apple Watch avec la mention "2020".

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Apple a fait les choses soigneusement avec une petite carte de félicitations.

Pour rappel, l'ensemble des propriétaires d'Apple Watch auront accès le 30 août au défi d'activité qui célèbre les parcs nationaux. Vous pourrez relever le défi en enregistrant une marche, une randonnée ou même une course à pied.



Source