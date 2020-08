Bientôt la fin des applications tierces autour de Tesla ?

Corentin Ruffin

Depuis quelques semaines, Apple semble durcir encore un peu plus les règles de son App Store, malgré les différentes enquêtes visant la Pomme pour abus de position autour de son magasin d'applications.



De façon discrète, Cupertino a mis à jour ses critères de validation par l'équipe en place, et un très gros point vient d'être pointé du doigt : l'utilisation d'une API tierce sans autorisation.

Apple durcit les règles avec les API tierces

Le nom de Kim Hansen ne vous dit peut-être rien, mais il faut savoir que ce dernier a donné vie à l'application Watch app for Tesla, permettant d'afficher des informations utiles autour de sa voiture, mais également d'avoir accès à quelques commandes.



Celui-ci a voulu proposer une mise à jour de son app, ce qui a été refusé suite au renforcement des directives relatives aux API tierces.



Problématique, car cette nouvelle règle menace tout simplement les applications non-officielles : la seule solution pour pouvoir utiliser une API tierce, c'est d'obtenir le consentement écrit du propriétaire, dans ce cas-là, on parle de Tesla.



Le développeur est catégorique, cette mise en place pourrait signifier "la fin de toutes les applications tierces actuelles dans l'App Store, qui font même référence au nom de Tesla".



Seulement, Tesla n'est pas le seul visé par des applications tierces non-officielles, on pourrait donc se retrouver rapidement dans des cas de refus catégorique.



PS : l'app est toujours disponible aux USA (et même traduite en français).

