Interdiction de WeChat : La Chine pourrait boycotter les produits Apple

Il y a 43 min (Màj il y a 38 min)

Julien Russo

Les tensions entre les États-Unis et la Chine n'en finissent plus. Début août, Donald Trump a signé un décret visant à faire interdire WeChat et TikTok si celles-ci n'étaient pas rachetées par une entreprise américaine. Cette annonce a fait beaucoup de bruit en Chine, ce qui a poussé (presque un mois plus tard) à faire réagir le gouvernement chinois.

La Chine s'exprime à l'approche de l'interdiction de WeChat

Les jours sont comptés et il ne reste plus beaucoup de temps pour que WeChat disparaisse de force de l'App Store et du Google Play aux États-Unis. Du côté de l'application de divertissement TikTok, on essaie de se faire racheter par une entreprise américaine pour éviter l'interdiction.

Le gouvernement chinois s'est exprimé aujourd'hui concernant le décret de Donald Trump qui s'en prend ouvertement aux applications d'origine chinoise. Sans surprise, le gouvernement se dit déçu d'une telle réaction de la Maison-Blanche, surtout que les deux applications citées n'espionnent pas les utilisateurs américains. Zhao Lijian le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé il y a quelques heures devant les médias. Il a clairement sous-entendu des représailles contre Apple si WeChat venait à être supprimé de l'App Store aux États-Unis :

Si WeChat est interdit, alors il n’y aura aucune raison pour que les Chinois conservent leurs iPhone et produits Apple. Beaucoup de Chinois disent qu’ils pourraient cesser d’utiliser un iPhone si WeChat est interdit.

Si Zhao Lijian pense que les Chinois seraient prêts à abandonner les produits Apple si WeChat venait à être sanctionné aux États-Unis, c'est parce que la Chine est réputée pour avoir une attitude très patriotique. Quand une société ou un gouvernement étranger s'en prend à une entreprise locale, les Chinois n'hésitent pas une seule seconde à exprimer leur mécontentement en boycottant la marque concernée. Malheureusement pour Apple, son seul défaut c'est que l'entreprise est d'origine américaine, la firme de Cupertino prendra toute la colère de la décision de Donald Trump, même si on sait très bien que Cook n'est pas favorable à cette décision.

De plus, un récent sondage qui a questionné 1,2 million de chinois va clairement dans le sens des propos du porte-parole. Environ 95% des sondés ont répondu qu'ils seraient prêts à abandonner leur iPhone si WeChat était interdit en Chine (mais heureusement nous n'en sommes plus là puisque l'interdiction concernera que les États-Unis, cela a été confirmé).



Pour rappel, un groupe d'avocats et utilisateurs fidèles de WeChat a déposé plainte contre Donald Trump pour le motif d'atteinte aux droits constitutionnels, ils estiment que par la décision d'interdire WeChat aux États-Unis, le Président des États-Unis viole leur droit fondamental de communiquer.



On pourrait se dire : "ils peuvent très bien passer sur une autre application comme Facebook Messenger, WhatsApp...", mais quand on est dans un autre pays et qu'on communique avec des personnes qui vivent en Chine, il est difficile de s'échanger des messages par un autre biais que WeChat, puisque là-bas l'application est la messagerie instantanée la plus utilisée depuis de nombreuses années...



