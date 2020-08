Japan Display vend une usine d'écrans à Sharp pour rembourser Apple

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Japan Display, un sous-traitant historique d'Apple qui fournit des écrans pour l'iPhone et qui a du mal à joindre les deux bouts depuis quelque temps, prévoit de vendre une usine d'écrans de smartphones à Sharp pour environ 377 millions de dollars.



Selon le Nikkei Asian Review, la société n'a pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires depuis son incapacité à passer à la fabrication d'écrans OLED dont Apple avait besoin pour ses nouveaux modèles d'iPhone Pro.



Japan Display vend une usine à Sharp

Un accord pour l'usine de dalles à cristaux liquides de Hakusan dans la préfecture d'Ishikawa, ainsi que tout l'équipement servant à produire, devraient rapporter à Japan Display un total de 70 milliards de yens, de quoi réduire sa dette.



La société avait prévu de vendre l'usine inactive d'ici la fin du mois de mars, mais la pandémie a ralenti ses négociations avec Sharp ainsi qu'un autre potentiel acheteur pour l'équipement de l'usine (probablement Apple).

Japan Display, également connu sous le nom de JDI, avait l'intention de vendre l'usine d'ici la fin du mois de mars dans le cadre de son plan de redressement, mais la pandémie de coronavirus a ralenti les négociations. La société a annoncé un accord à la fin du mois avec un client anonyme pour certains équipements de l'usine, tout en poursuivant ses discussions avec Sharp pour décharger les actifs restants.

Selon le rapport, Japan Display utilisera l'argent de la vente pour rembourser Apple qui a financé une partie de la construction de l'usine.

Lors de la construction de l'installation, Apple a couvert la plupart des 170 milliards de yens avec un «prépaiement». L'usine, qui a commencé à fonctionner fin 2016, peut produire l'équivalent de 7 millions de panneaux de smartphone par mois. Mais la production a ensuite chuté. JDI utilisera les fonds de la vente pour rembourser à Apple le prépaiement, allégeant ainsi ses dettes.



Sharp, qui appartient désormais à Foxconn (Hon Hai Precision Industry) et qui fabrique actuellement des panneaux iPhone à Kameyama, devrait ainsi renforcer sa production dans l'usine de Hakusan. Apple en profitera bien évidemment sur les nouveaux iPhone 12 et Sharp devrait même reconvertir ses locaux de Kameyama pour fabriquer des panneaux pour l'automobile et le médical.