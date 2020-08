Apple annonce un nouveau programme de Machine Learning et IA

Depuis quelques années, l'un des plus gros travails et avancées de la Pomme si situent dans les technologies implémentées dans le coeur de ses appareils. En faisant appel à l'intelligence Artificielle et au Machine Learning, Apple souhaite que les machines s'imprègnent de nos habitudes et s'améliorent dans ce sens.



Et la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que le groupe de recherche sur l'IA de la firme aurait lancé un nouveau programme de résidence pour des experts provenant de différents domaines.

Apple lance un programme de résidence en apprentissage automatique

En lançant son nouveau programme, Apple veut inviter des experts dans divers domaines à appliquer leur expertise pour créer de nouveaux produits et expériences, tout en se servant du machine learning et de l'intelligence artificielle.



C'est Michael Rennaker, directeur de la recherche Apple AI / ML dans le milieu universitaire, qui a annoncé le lancement de ce nouveau programme, encourageant les intéressés à postuler pour entrer dans le monde de l'apprentissage automatique.



Le programme, qui dure un an, vise à "investir dans le développement de l'apprentissage automatique technique et théorique du résident et à faire progresser sa carrière professionnelle".



Le programme est ouvert aux résidents ayant des diplômes d'études supérieures en STEM ou une expérience équivalente dans l'industrie, aussi bien dans la conception, la linguistique, les neurosciences ou la psychologie.



