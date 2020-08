Guardian VPN : le développeur a réussi à contester une règle de l'App Store

L'un des changements qu'Apple a annoncé pour les développeurs à la WWDC 2020 était la possibilité de contester les décisions de l'App Store Review. Alors que la firme est en pleine vague contestataire pour son monopole sur l'App Store, voilà un premier développeur qui a réussi à protester contre une règle du magasin de la pomme après avoir vu son application menacée de rejet. Il s'agit de Guardian VPN, un concurrent de CyberGhost VPN et autre NordVPN.



Guardian gagne sa bataille contre Apple

Guardian, une application de pare-feu et VPN pour iPhone, a été fondée par Will Strafach. Ce dernier a voulu mettre à jour son app mais a eu quelques déboires avec les lutins de la validation. Comme cela arrive à plus de 40% des apps, Guardian a été refusée. Pire, elle a été menacée de retrait comme ce fut le cas pour le jeu Fortnite récemment.



Strafach a publié plusieurs fois sur Twitter concernant le ping-pong entre lui et Apple à propos de la fonctionnalité Day Pass au sein l'application Guardian.



Guardian pour iOS comprend une option Day Pass qui permet aux utilisateurs d'acheter des fonctionnalités Guardian pendant 24 heures. L’idée est de permettre aux utilisateurs de sécuriser leur trafic pendant une courte période, par exemple en utilisant temporairement un réseau Wi-Fi public.



C'est une fonctionnalité de longue date de Guardian, mais Strafach a déclaré qu'Apple ne l'avait contesté pour la première fois qu'au début du mois d'août. Selon le développeur, Apple a menacé de rejeter les mises à jour de Guardian à moins que la fonctionnalité Day Pass ne soit supprimée. Apple a cité le point 3.1.2 des directives de l'App Store, qui stipule que si une application propose un abonnement renouvelable, la période d'abonnement doit durer au moins sept jours.

Si vous proposez un abonnement à renouvellement automatique, vous devez fournir une valeur permanente au client, et la période d'abonnement doit durer au moins sept jours et être disponible sur tous les appareils de l'utilisateur.

Dans le cas de Guardian, l'achat d'un Day Pass n'est pas un abonnement, mais plutôt un achat unique pour 24 heures d'accès aux fonctionnalités Premium. D'autres applications, comme l'application Wi-Fi sécurisée de Sprint, proposent des achats d'une journée similaires sans problème après examen de l'App Store.

Le 14 août, Strafach a écrit sur Twitter que Guardian avait contesté la directive 3.1.2 telle qu'elle était appliquée. Aujourd'hui, Strafach s'est rendu sur Twitter pour faire le point sur la situation, affirmant que l'app Guardian avait été finalement validée.

Je suis assez impressionné par le fait que cette nouvelle capacité à remettre en question et à modifier les directives de l'App Store soit authentique et que le délai d'exécution rapide.

La capacité de contester des règles de l'App Store a été annoncée par Apple à la WWDC 20 dans le cadre de divers efforts visant à améliorer l'expérience des développeurs. Premièrement, les développeurs seront non seulement en mesure de faire appel des décisions sur le fait qu'une application enfreint une directive donnée de l'App Store, mais disposeront également d'un mécanisme pour contester la directive elle-même. Deuxièmement, pour les applications qui sont déjà sur l'App Store, les corrections de bogues ne seront plus retardées en raison des violations des directives, à l'exception de celles liées à des problèmes juridiques. Les développeurs pourront plutôt aborder le problème dans leur prochaine soumission.



Bien sûr, le rejet initial du VPN a été plutôt abusif étant donné que des fonctionnalités similaires existent dans d'autres applications sur l'App Store. Néanmoins, il est intéressant de voir que l'équipe Guardian a réussi à «contester» une décision de l'App Store grâce à ce nouveau processus.



Personnellement, cela nous est déjà arrivé avec iSoft plusieurs fois depuis 2009 et la sortie de notre app sur le magasin d'Apple. Des fonctionnalités présentes depuis un moment sont parfois contestées des années plus tard lors d'une soumission pour tout à fait autre chose.

