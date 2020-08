Soccer Manager 2021 est en précommande sur App Store et Play Store

Soccer Manager 2021 sera le premier jeu d'entraineur de football à lancer la nouvelle saison sur iOS et Android. Prévu pour le 14 septembre, il reprend toutes les caractéristiques du précédent opus et l'améliore à plusieurs niveaux. Logique.



Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi on parle :

Soccer Manager 2021 : de la gestion fine sur mobile

Comme dans tout jeu du genre (Football Manager, L'entraineur, etc), Soccer Manager vous met à la tête d'une équipe, soit à construire, soit à reprendre. Vous aurez à gérer tous les aspects du club, sportifs et extra-sportifs, avec les recrutements, les entrainements, les installations du club et les matchs. Comme l'an passé, il est possible de préparer sa tactique avant et pendant les rencontres, le tout supporté par un moteur 3D honorable.



Si la description du jeu est pour le moment strictement identique à celle de Soccer Manager 2020, nous avons dégoté les nouveautés sur le twitter officiel.

Les nouveautés de Soccer Manager 21 sur iOS et Android

Ainsi, Soccer Manager 2021 apporte cette année (en vrac) :

La fonctionnalité la plus importante du nouvel opus est le développement du joueur. Dans le développement des joueurs, vous pourrez suivre l'évolution de vos joueurs, quel est leur potentiel et quand vos joueurs commencent-ils à décliner

Autre nouveauté importante, les transferts. Les contrats sont plus complexes, les phases de négociations plus tendues et les prêts ont été améliorés. Espérons que les développeurs aient prévu les échanges de joueurs

Des améliorations sur les finances avec notamment de vrais sponsors

Nouvelles scènes d'entrée sur le terrain

Nouvelle fonction "goal replay"

Nouvelles compétitions

Nouvelles tactiques personnalisées

Amélioration de la construction de stade et des installations

Voilà qui promet de longues heures sur ce jeu gratuit qui compte évidemment sur les in-apps pour renflouer les caisses avec des joueurs impatients de grimper dans les classements. Les plus téméraires pourront progresser sans payer.



Enfin, il faudra iOS 10 minimum pour le télécharger sur App Store. Il est également disponible sur Android.

