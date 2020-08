Apple Store : À New York, les voleurs attendent les clients à la sortie

Pour beaucoup de personnes, les produits Apple incarnent le luxe et leurs valeurs poussent certains voleurs à ne cibler que les produits de la marque californienne. À New York, une nouvelle tendance alerte les autorités, de nombreux clients de l'Apple Store se font suivre pour après se faire voler quand ils se trouvent dans un endroit moins fréquenté.

Déjà 15 vols identiques à New York depuis le début de l'été

Pour la première fois, Apple a tenu à s'exprimer sur cette triste affaire qui sévit à proximité de l'Apple Store de New York. En effet, depuis le début de l'été il y a eu 15 vols recensés proche de l'Apple Store de la 5e Avenue. Le scénario est toujours le même, les voleurs surveillent les entrées et les sorties des clients de la boutique d'Apple. Dès qu'ils repèrent une personne seule (et si possible une personne âgée), ils vont la suivre pendant plusieurs kilomètres pour l'agresser et la voler quand elle sera dans une rue moins fréquentée. Résultat, ils récupèrent un produit Apple sous emballage et parfois à plusieurs milliers de dollars !

Une vidéo de surveillance donnée à la police (mais non mis en ligne) montre par exemple une femme sortir de l'Apple Store, marcher dans New York, se rendre dans un salon de manucure puis à la sortie, se faire violemment agressé par deux personnes qui vole son MacBook Pro à 2400 dollars.

Un autre client du nom de Brandon Woods s'est dit être mal à l'aise à la sortie d'un Apple Store alors qu'il n'avait acheté qu'un chargeur de 80 dollars. Il explique devoir mettre ça dans un sac et le tenir fermement.

Ce que reproche aujourd'hui un expert en sécurité nommé Manny Gomez c'est les sacs que donne Apple à ses clients. Vous les avez probablement déjà vus, ce sont des sacs blancs avec le logo Apple dessus.

L'expert en sécurité explique :

Votre article de luxe ou tout ce que vous achetez n'a pas besoin d'être dans un sac qui hurle, hé, j'ai un article cher. Surtout quand c'est clair.

Selon Gomez, il est urgent que Apple change ce sac pour protéger ses clients, puisqu'on se doute bien qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ce genre de vol arrive...

Un porte-parole d'Apple a tenu à s'exprimer sur cette révélation du média CBS. L'entreprise recommande la prudence à la sortie de ses Apple Store, elle recommande également de prendre des précautions comme faire en sorte que quelqu'un vous attende en voiture à l'extérieur ou commander un VTC avant de sortir de l'Apple Store.