La chronologie des médias va devenir plus souple en France

Il y a 3 heures

Julien Russo

4

Si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas accès à un film sur Netflix alors que les Américains y ont accès depuis plusieurs années, ne vous posez plus de question. Il s'agit de la faute de la chronologie des médias. Il s'agit d'une loi française mise en place pour protéger l'industrie du cinéma afin qu'un film qui sort au cinéma ne soit pas trop rapidement disponible sur les plateformes de streaming.

Vers un allègement des délais

C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui sont abonnées à plusieurs plateformes de streaming. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé d'être plus généreux avec la chronologie des médias. Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+ pourront proposer des films sortis au cinéma plus tôt.

C'est lors d'un discours au Festival du film à Angoulême que Jean Castex a reconnu qu'il n'était plus possible d'exiger autant des services de streaming et derrière de leur imposer des délais de diffusion aussi importants.

Il faut dire que si les plateformes de streaming ne proposaient pas de programmes originaux, l'attractivité au service serait compromise. À l'heure actuelle, quand un film sort au cinéma, il faut attendre 36 mois pour qu'il soit disponible sur Netflix, Prime Vidéo...

Pour les autres canaux, vous pouvez le retrouver 4 mois après sur les plateformes d'achat à l'acte du type iTunes Movie, MYTF1 VOD ou CanalPlay VOD.

10 mois après la sortie au cinéma, les chaines payantes comme Canal+, Ciné+ ou OCS peuvent diffuser le film.

Avec le téléchargement illégal et la montée en puissance des VPN pour accéder aux catalogues étrangers des services de streaming, il était urgent de prendre une décision favorable aux géants de la vidéo par abonnement.



À noter également que lors de son discours, le Premier ministre Jean Castex a exprimé la volonté de l'Élysée de soutenir le cinéma frappé de plein fouet par le Covid-19. Une enveloppe de 165 millions d'euros sera attribuée au Centre national du cinéma et l'image animée. Cela fait partie du plan de relance du secteur culturel.

Un "bon connaisseur" du CNC a expliqué :

Toute la filière - producteurs, distributeurs, etc. - dans le cinéma et l'audiovisuel sera concernée, mais le coeur des dispositifs devrait porter sur les salles, qui auraient au moins un tiers des aides

Les pertes des cinémas français sont énormes depuis le début de l'année. Les vacances d'été n'ont pas permis de faire repartir les chiffres d'affaires à la hausse, si le public n'est pas motivé à l'idée de fréquenter les salles, c'est pareil du côté des grosses productions (comme le Mulan de Disney) qui préfèrent sortir en VOD.