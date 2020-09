Arlo présente sa caméra de sécurité Essential

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Avec l'explosion des cambriolages et de l'insécurité en France, nous investissons de plus en plus dans des systèmes de sécurité. Si des FAI comme Free proposent des packs de sécurité pour protéger son logement, beaucoup préfèrent investir directement dans une alarme ou même une caméra de surveillance pour être tranquilles quand ils partent de leur domicile.

Arlo présente Essential

Elles se vendent comme des petits pains, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, les caméras de sécurité rassurent et permettent de garder un lien avec son domicile même quand nous sommes à des milliers de kilomètres.

Toujours plus innovantes à des prix accessibles, des acteurs comme Arlo ne cesse de nous surprendre avec des caractéristiques toujours plus impressionnantes au fil des nouveaux modèles. C'est le cas avec ce nouveau modèle qui s'appelle "Essential", une caméra de sécurité sans fil qui va (comme son nom l'indique) directement à l'essentiel.



Au programme de cette nouvelle caméra, on retrouve un modèle complètement sans fils que vous pouvez placer à l'extérieur et qui résiste aux intempéries. En effet, même s'il tombe une averse sur la caméra, vous n'aurez aucun souci à vous faire puisqu'elle a été conçue pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes comme la canicule, les fortes baisses de température l'hiver, la pluie ou encore le soleil. À noter qu'elle possède l'étanchéité IP65.

Avec Arlo Essential vous pouvez profiter jusqu'à 6 mois d'autonomie, la batterie est performante et ne vous obligera pas à la recharger plusieurs fois par mois. Un atout de taille !

Les enregistrements des séquences de mouvements se font avec une qualité optimale, puisque Arlo a privilégié le Full HD 1080p avec un angle de vue en 130º. En cas de tentative d'intrusion, vous pourrez voir les moindres détails sur la tenue et le visage du cambrioleur, des détails qui peuvent fortement aider en cas d'enquête policière.

L'Arlo Essential est capable de détecter un changement de luminosité. Quand le soir arrive et que la lumière devient plus rare, la caméra va automatiquement activer l'éclairage intégré. Notons quand même qu'en pleine nuit, vous aurez un enregistrement en Full HD avec les couleurs.

La connectivité avec l'iPhone

Comme toute bonne caméra qui vise le marché Premium, il faut l'accompagnement d'une application iOS et Android. C'est le cas pour Arlo Essential, la marque propose une alerte de détection des mouvements. Dès que la caméra détecte un mouvement, elle vous avertit sur votre iPhone et vous pouvez voir la courte vidéo filmé quelques secondes avant le mouvement, pendant et après le mouvement. Il est possible après de télécharger la vidéo.

L'application vous permet aussi de parler avec la personne qui se trouve à votre porte, hyper pratique pour les livraisons de colis !



Quand on vous dit qu'avec l'Arlo Essential on vise le haut niveau... Ce n'est pas des paroles en l'air ! La caméra de sécurité d'extérieur propose également une sirène intégrée que vous pouvez déclencher à distance via l'application. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'elle se déclenche automatiquement suivant la détection d'un mouvement.

Les compatibilités et le tarif

L'Arlo Essential est disponible sur Apple Watch (grâce à une app watchOS), sur Google Home, sur Amazon Alexa et bien sûr également sur iOS et Android.

Disponible à partir du 11 septembre, vous pouvez déjà précommander la caméra sur Amazon au tarif de 149,99€.



Télécharger l'app gratuite Arlo