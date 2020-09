T2 2020 : Forte croissance des AirPods (qui font mieux que l'Apple Watch)

Le deuxième trimestre de 2020 a été très spécial puisque c'est celui où de nombreux pays ont été en confinement. Heureusement cela n'a pas touché le chiffre d'affaires d'Apple, les Apple Watch se sont bien vendus, mais également les AirPods qui ont connu une forte croissance pendant cette période.

Les AirPods sont en forme

Avec les sorties limitées, les trajets en moins avec le télétravail, on aurait pu penser que ventes des écouteurs sans fil d'Apple se serait écroulés, mais finalement ça n'a pas été le cas. Au contraire, les AirPods se sont même réservé le luxe de connaitre une petite croissance !

Selon un nouveau rapport de la société d'analyse IDC, le marché des appareils portables (AirPods, Apple Watch, traqueur de fitness...) a connu une belle évolution de +14,1%.

David Myhrer le vice-président de la recherche du groupe a expliqué :

Les appareils auditifs présentent une demande beaucoup plus forte et plus large que les montres intelligentes et les traqueurs de fitness

Et comme d'habitude sur le marché, c'est Apple qui a mené la danse. La firme de Cupertino a expédié 23,7 millions d'AirPods et d'écouteurs Beats. Une belle performance dans un trimestre qui aurait dû être l'un des plus difficiles depuis la création de l'entreprise.

Les appareils portables ont augmenté de 32,6% et ont représenté 60% de tous les appareils portables au cours du trimestre. Apple a mené la charge ici en réussissant à expédier 23,7 millions de produits Airpods et Beats, suivis par Samsung et Xiaomi. Cette catégorie continue d'être dominée par les marques de smartphones, car l'opportunité de regrouper reste élevée tandis que les fabricants de casques traditionnels tels que Sony, Bose, Jabra et d'autres se classent plus bas, mais se concentrent sur le segment haut de gamme du marché. Les appareils portables portés à l'oreille continuent d'être populaires, car les gens travaillent / apprennent à la maison et ont besoin d'appareils portables pour maintenir la confidentialité tout en restant connectés à leurs divers appareils et services.

Si les AirPods ont bien fait, l'Apple Watch se débrouille très bien elle aussi sur le marché des montres intelligentes. La montre connectée d'Apple a enregistré une croissance de 13,7% quand les bracelets de fitness ont diminué de 4,4%. En même temps ce n'était pas le moment idéal pour faire du sport !

Les montres et bracelets représentaient 39,2% de toutes les expéditions, en baisse par rapport à 46,8% au deuxième trimestre de 2019. Ensemble, les expéditions de ces appareils ont diminué de 4,4% par rapport à l'année dernière et ont totalisé 33,7 millions d'unités. Les principaux fournisseurs - Apple, Huawei et Xiaomi - ont gagné en parts et en position dominante tandis que de nombreuses autres marques ont eu du mal à convaincre les consommateurs que ces appareils sont "indispensables" pendant une récession économique. Cela dit, il y a eu des signes de positivité, car certaines marques, telles que Fitbit, investissent dans la détection des maladies tandis que d'autres, comme Samsung, ont déployé des dispositifs portables pour suivre la distance physique entre les porteurs afin d'encourager la distanciation sociale.

Si pour l'instant nous n'attendons pas une nouvelle paire d'AirPods, une nouvelle Apple Watch Series 6 avec la surveillance du taux d'oxygène dans le sang devrait pointer le bout de son nez avant la fin de l'année 2020. Rien de mieux pour continuer cette belle croissance.