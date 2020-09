L'Inde annonce l'interdiction de 118 applications chinoises, dont PUBG

Encore une fois les applications chinoises posent problème. Cette fois-ci ce n'est pas aux États-Unis, mais bien en Inde où le gouvernement livre une véritable bataille contre les applications gérées par une entreprise chinoise. Comme d'habitude, la peur d'un espionnage du gouvernement revient toujours sur le devant de la scène.

Si aux États-Unis ont projette bientôt d'interdire l'accès à l'application TikTok, en Inde cette interdiction n'a pas été longue à être prononcée. Aujourd'hui, le gouvernement indien a décidé de monter d'un niveau supplémentaire en interdisant l'accès à 118 nouvelles applications chinoises dont plusieurs qui sont très populaires et qui figurent fréquemment dans le top 10 des applications les plus téléchargées sur l'App Store et le Google Play.

Medianama qui relaie l'information a partagé cette déclaration :

Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, y compris plusieurs rapports sur l'utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plates-formes Android et iOS pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui empiètent en fin de compte sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, sont un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence