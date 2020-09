Skoda Enyaq iV (2021) : infos, prix et photos du SUV électrique tchèque

Alexandre Godard

Skoda double son offre 100% électrique avec l'arrivée du SUV Enyaq iV. Ce modèle a été entièrement pensé pour ce type de motorisation et peut atteindre jusqu'à 510 km d'autonomie. Voyons ensemble ce que propose Skoda pour la suite de sa gamme électrique.

Skoda s'attaque au marché des SUV électriques

Après les multiples mises en bouche sous forme de teasers, Skoda lève officiellement le voile sur son Enyaq iV . Il est présenté comme le premier véhicule de la marque tchèque entièrement pensé et développé pour l’électrique. Spécialiste des habitacles spacieux, Skoda devrait nous fournir ici un modèle d’habitabilité grâce à la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

Design extérieur

Inspiré du concept Vision iV présenté au salon de Genève 2019, le Skoda Enyaq iV affiche une silhouette moins dynamique avec une ligne de pavillon plus classique : la marque tchèque joue à fond la carte du volume intérieur. De par ses dimensions extérieures (4,65 m de long, 1,88 m de haut et 1,62 m de large), l’engin se rapproche du Kodiaq, le SUV familial de la gamme, y compris en termes d’empattement (2,77 m). Pourtant, le style du nouveau modèle semble plus ramassé en raison de son capot avant plus court. L’ensemble pourrait faire penser à un monospace haut sur pattes. Il ne pourra toutefois embarquer que 5 passagers à son bord, ainsi que leurs bagages grâce au volume de 585 L disponible dans le coffre. Par ailleurs, Skoda précise que le seuil de chargement est bas. Ce qui, à la vue du hayon descendant très bas ne fait certes quasiment aucun doute.



Côté style, cet Enyaq iV ne peut renier son appartenance à l’univers Skoda : lignes tendues, capot mordant généreusement sur les ailes avant, optiques avant (pouvant disposer de la technologie Matrix LED) et arrière au contour taillé à la serpe, calandre verticale… En cachant le logo, il est tout à fait possible de reconnaître qu’il s’agit d’une Skoda. Pour une marque en quête de notoriété, c’est un avantage certain. Cet Enyaq iV se classe parmi la catégorie des SUV non par sa taille, mais par sa hauteur de caisse relativement élevée du fait de ses roues au diamètre important allant de 18 à 21 pouces.

Design intérieur

À bord, l’ambiance est une nouvelle fois, très Skoda. L’agencement s’inspire, en effet, des récentes productions de la marque tchèque avec un écran tactile (de 10 ou de 13 pouces) trônant au sommet d’un planche de bord formant une vague. Des boutons physiques, placés sous les aérateurs centraux, permettent d’accéder rapidement à différents menus, dont la climatisation : mais il faudra passer par l’écran tactile pour modifier la température ou les autres paramètres. À noter qu’à la base de cet écran se trouve une zone sensitive pour le réglage du volume de la radio, comme sur la récente Octavia. En revanche, le conducteur ne dispose que d’une dalle de 5,3 pouces en guise de compteurs. Elle peut être complétée par un affichage tête haute avec réalité augmentée. Un système qui connaît actuellement quelques bugs sur la Volkswagen ID.3.

Autonomie

Comme pour les modèles thermiques, Skoda proposera son Enyaq iV en plusieurs versions baptisées selon la capacité de la batterie : 50, 60 et 80. Toutes reçoivent de série un électromoteur sur l’essieu arrière comme son cousin technique le Volkswagen ID.4. Deux autres modèles compléteront l’offre (80 4x4 et 80 RS 4x4) avec, en sus, un second moteur électrique placé sur l’essieu avant. Ce SUV, dont le poids dépassera les deux tonnes, affichera une autonomie allant de 340 à 510 km, selon le cycle WLTP (homologation en attente). Trois types de recharge seront à disposition pour ce véhicule : sur prise domestique, sur Wallbox de 11 kW (entre 6 à 8 heures selon la taille de la batterie) et sur borne rapide de 125 kW (de 5 à 80 % en 38 minutes).

Date de lancement et prix

Pour le lancement, Skoda proposera une série baptisée "Founder’s Edition", limitée à 1 895 unités. Un chiffre qui n’est pas anodin, la marque fête cette année ses 125 ans d’existence. L’auto se pare alors d’une calandre s’illuminant et offrant l’aspect du cristal de bohème cher à Skoda (en option sur les versions 80), de deux teintes (Black Magik et Arctic Silver) et de jantes spécifiques de 21 pouces. Cette série est disponible avec deux motorisations : 60 ou 80. L’auto sera fabriquée dans l’usine de Mlada Boleslav, en République Tchèque.



Skoda ouvrira les commandes de son Enyaq iV à la fin de l’année, les prix seront compris dans une fourchette allant de 35 000 à 56 000 € (hors bonus), et les premières livraisons interviendront au printemps 2021.



Petit à petit, et de plus en plus vite, le monde de l'électrique se développe et s'agrandit.



