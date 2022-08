Concept Vision 7S : le grand SUV électrique 7 places de Skoda

Skoda vient de dévoiler une nouvelle voiture électrique, la Vision 7S. Cet impressionnant SUV familial propose sept places, une technologie de pointe et surtout les codes de la nouvelle esthétique de marque. De quoi entrevoir le futur et les prochains modèles de la firme tchèque. Les Tesla Model X et Model Y ont un nouveau concurrent.

Skoda s'attaque à Tesla

Le constructeur tchèque, qui appartient au groupe Volkswagen, a mis les petits plats dans les grands pour sa rentrée 2022 avec un nouveau style, un nouveau logo et une flopée d'annonces.



Parmi elles, le concept-car Vision 7S, un imposant SUV familial qui se veut 100 % électrique, la base des trois nouveaux modèles zéro émission de la marque qui sont attendus d’ici 2026 au plus tard.

© Skoda

Intérieur écolo

Comme vous l'aurez compris, le Vision 7S peut accueillir jusqu'à sept passagers, mais de manière différente de la Tesla Model Y. En regardant de près, on s'aperçoit que le Vision 7S affiche trois rangées de deux sièges, et qu'une place supplémentaire a été montée entre les places du second rang, dos à la route. C'est assez étrange, mais Skoda explique que c'est « l’endroit le plus sûr de la voiture ». Mais pour les plus anxieux, le constructeur a ajouté une caméra au-dessus pour surveiller un enfant.



Plus fort encore, le 7S dispose de deux configurations intérieures. Une classique pour la conduite, et une autre pour les moments de détente, où le volant et les commandes se "rangent" et où les sièges s'inclinent légèrement pour profiter de l'écran central. Une sorte de cinéma itinérant.



Sans surprise, du côté des matériaux, Skoda a uniquement utilisé des matières durables ou recyclées, avec par exemple un plancher en pneus réutilisés et des tissus à base de fils de polyester 100 % recyclés.



D'ailleurs, le Skoda Vision 7S est bourré d'aimants (sièges arrières, console centrale, etc) pour y fixer son téléphone, sa tablette et autre. Apple appréciera ce côté "MagSafe". Mieux, il est possible d’écrire avec son doigt sur le tissu des sièges, voilà qui devrait amuser les enfants !

© Skoda

La technologie pour tous

Le concept-car de Skoda dispose évidemment de son lot d'écrans avec en premier lieu une grande dalle verticale de 14,6 pouces. Elle permet de tout contrôler, avec des menus optimisés et simplifiés au possible. On retrouve les commandes les plus importantes à portée de doigt, avec des effets visuels et haptiques pour faciliter l'expérience. Le haut est réservé à la conduite, tandis que le bas est utilisé pour l'info-divertissement. Le conducteur profite de son côté d'un affichage tête haute en AR qui affiche les données critiques, ainsi que d'une instrumentation numérique de 8,8 pouces.

Une autonomie importante

Dernier point important, peut-être le plus important pour un véhicule électrique, l'autonomie. Justement, le Vision 7S affiche un joli 600 kilomètres en cycle WLTP. Une donnée optimiste sur le papier mais qui semble crédible avec une batterie de 89 kWh. Quand on sait que le 7S est basé sur la plateforme MEB de Volkswagen, on se dit que Skoda ne doit pas être très loin d’une Porsche Taycan (93 kWh), surtout que la Skoda se recharge à 200 kW.

© Skoda

Un design novateur

Cette Skoda Vision 7S marque les esprits d'entrée. Sans logo à l’avant, il est même difficile de savoir de quelle marque on parle. Sous ses airs de Fisker Ocean ou même de Jeep, la Vision 7S inaugure le nouveau style de la marque avec notamment la Tech-Deck Face, la nouvelle calandre. L'inscription SKODA rappelle que ce fait Porsche à l'arrière de ses véhicules.



Phares à LED, rétroviseurs caméras, poignées de portes sensitives et autres concourent également à la modernisation de la voiture, tout comme la couleur mate, une première pour la marque tchèque.



Voilà qui devrait aider Skoda à atteindre ses objectifs d'ici 2030, à savoir vendre au moins 50 % de véhicules électriques. La gamme zéro émission de la firme de Mlada Boleslav, actuellement composée des Enyaq iV et Enyaq Coupé iV, sera donc complétée d'ici 2026 par trois nouveaux modèles, dont la version de série de ce Vision 7S.