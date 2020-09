Assistance Apple : l’app facilite l’enregistrement à Genius Bar avec Wallet

Medhi Naitmazi

Assistance Apple vient de passer en version 4.1 cette nuit avec plusieurs nouveautés pour les clients. Celle qui est le reflet du site Support de la firme propose en effet d’améliorer l’expérience du service après-vente. C’est d’ailleurs grâce à cela qu’Apple s’est fait une jolie réputation ces dix dernières années.



Assistance Apple s’améliore sur iOS et iPadOS

Parmi les nouveautés du jour, la plus intéressante est de pouvoir ajouter une carte, un billet ou un coupon à Wallet pour faciliter votre enregistrement dans un plus grand nombre de Genius Bar. Quand vous irez en Apple Store, il suffira de présenter l’app Wallet pour être pris en charge.



Autre évolution, il est plus facile d’identifier des conseillers utilisant la langue de votre choix dans les régions à plusieurs langues lorsque vous recherchez une aide en ligne.



Enfin, les développeurs d’Apple ont amélioré l’accessibilité pour VoiceOver, notamment la navigation dans la recherche, les étiquettes, et plus encore, ce qui permet aux malvoyants de mieux s’y retrouver quand il s’agit d’obtenir de l’aide pour un produit.



Enfin, l’app reçoit les traditionnelles améliorations de performances et des correctifs.



Au départ simpliste, l’app Assistance Apple est désormais complète et personnalisée en fonction de ce que vous avez comme appareils et services.



