Intel : nouveaux processeurs Tiger Lake Core 11e génération pour PC

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Alors qu'on sait tous qu'Apple va se séparer définitivement des processeurs Intel afin de proposer leur puce maison, Intel dévoile "le meilleur processeur pour les ordinateurs portables fins et légers" au milieu de la transition Apple Silicon pour Mac. Il s'agit des CPU Intel Core de 11ème génération, mais aussi d'un nouveau logo.

Dernière puce Intel mais pas pour Mac

Nous sommes plus proches que jamais de la sortie du premier Mac d'Apple équipé de processeurs Apple Silicon. Au milieu de cette transition, Intel a dévoilé ses nouveaux processeurs Tiger Lake de 11e génération, les vantant comme «le meilleur processeur pour les ordinateurs portables fins et légers».



Intel a déjà présenté ses processeurs Tiger Lake de 11e génération dans le passé, mais il a offert plus de détails lors d'un événement qui s'est déroulé hier. Le fabricant de puces a également déclaré que les nouveaux processeurs Tiger Lake seront disponibles sur les ordinateurs portables cet automne, apportant des améliorations significatives des performances par rapport aux processeurs Ice Lake précédents.



Intel vante que les processeurs Tiger Lake de 11e génération, qui sont toujours construits sur le nœud 10 nm, disposent de ses nouveaux graphiques intégrés «Xe» ainsi que de la prise en charge de la connectivité Thunderbolt 4 et WiFi 6. Selon Intel, l'objectif des nouveaux processeurs est d'offrir des améliorations de performances spectaculaires tout en réduisant la consommation d'énergie et en augmentant la durée de vie de la batterie.

Comme l'explique la marque, les graphiques intégrés d'Intel Xe offriront jusqu'à deux fois plus de performances. Il existe également un nouveau moteur d'IA intégré.



Une démonstration présentée lors de l'annonce d'Intel a dévoilé une puce de 11e génération offrant des performances graphiques similaires ou meilleures qu'une puce de 10e génération fonctionnant simultanément avec un GPU Nvidia MX350.

Au total, Intel a lancé neuf CPU Tiger Lake différentes, allant des processeurs Core i3 (qui s'en tiennent aux graphiques Intel UHD) aux processeurs Core i7 avec graphiques Iris Xe. Les processeurs Tiger Lake de 11e génération seront probablement les premiers processeurs d'Intel qu'Apple n'adoptera pas en raison de sa transition vers les processeurs Apple Silicon.



Le mois dernier, Apple a mis à niveau l'iMac 27 pouces , qui est alimenté par des processeurs Intel de 10e génération. L'iMac 2020 est très probablement le dernier Mac Intel bien que ce ne soit pas encore garanti à 100%. Malgré l'absence de soutien d'Apple, Intel affirme que vous pourrez trouver des processeurs Tiger Lake dans plus de 50 ordinateurs portables cet automne de sociétés telles que Acer, Dell, Lenovo et Samsung.

Autres nouveautés des puces Intel 11 gen

Intel a également lancé un nouveau logo et la nouvelle norme de certification Intel Evo que vous pouvez retrouver ici en photo.