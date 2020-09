Forager : un open-world 2D qui mise sur l'exploration

Décidément, la fin du mois de septembre risque d'être riche en termes de nouveautés pour les jeux vidéo sur nos mobiles. Nous venons d'apprendre que Forager, idle game fort prometteur, verra le jour sur l'App Store dès le 24 septembre prochain.



Développé par le studio HopFrog, celui-ci a déjà vu le jour sur d'autres plateformes, dont Steam, et a reçu un excellent accueil de la part des joueurs.



Voici sa bande-annonce :

Le très populaire (et très loufoque) « idle game auquel on n'a pas envie d'arrêter de jouer ». Explorez, craftez, collectez et gérez vos ressources, trouvez des secrets et créez votre base à partir de rien ! Achetez des terres pour explorer et vous étendre !

Le but ? Vous commencez avec presque rien sur une petite île et votre objectif est de chercher et d'acheter des terres, vous débloquez diverses compétences et améliorations pour votre personnage pour faire face aux ennemis durant vos explorations.



À l'origine, le jeu Forager a vu le jour au cours d'une Game Jam, où le jeu est arrivé en seconde place : depuis, le jeu a vu le jour dans sur PC avec grand succès.



Les développeurs ont ainsi fait un portage de leur création sur PS4 et Nintendo Switch, tout en travaillant sur une version mobile. La belle nouvelle, c'est que pour sa sortie le 24 septembre, le jeu embarquera tout le contenu et les mises à jour.