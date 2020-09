Apple dépose le brevet d'un Touch ID élargi sous l'écran

Apple travaille sur Touch ID depuis des années maintenant et a déposé de nombreux brevets tels que celui qui nous intéresse. Aujourd'hui, le US Patent and Trademark Office a officiellement publié un nouveau brevet pour Touch ID utilisant un capteur optique sous écran plutôt large. Surtout avec le COVID-19, avoir Touch ID sous l'écran comme biométrique secondaire serait le bienvenu car Face ID a du mal avec les masques.

Un Touch ID sous l'écran élargi

Le brevet accordé par Apple couvre un appareil électronique tel qu'un iPhone, un iPad, une Apple Watch et un MacBook qui comprend un capteur d'image optique, des circuits de détection et une pluralité de couches de métallisation au-dessus des circuits de détection d'image optique.



Chaque couche peut avoir au moins une ouverture transmettant la lumière dans celle-ci alignée avec le circuit de détection d'image optique. Le dispositif électronique peut également comprendre une couche source de lumière adjacente au capteur d'image optique et une couche de couverture transparente au-dessus de celle-ci.



La pluralité d'ouvertures de collimation (1) transmettant la lumière peut avoir une forme cylindrique. La diversité d'ouvertures de ce type pour transmettre la lumière peut avoir une forme tronconique, par exemple.



Le capteur d'image optique peut en outre comprendre une couche de passivation au-dessus ainsi qu'une pluralité de couches diélectriques inter-niveaux pour la transmission des données.



Le circuit de détection d'image optique peut comprendre un réseau de photodiodes et un circuit de lecture couplé à celui-ci. La couche de source lumineuse est composée de diodes électroluminescentes espacées ainsi qu'une partie affichage.



Enfin, le dispositif électronique, comme l'iPhone par exemple, peut également comprendre une couche adhésive optiquement transparente entre la couche de source lumineuse et le capteur d'image optique pour "souder" l'ensemble. Par rapport aux précédents brevets, celui-ci fait état d'une surface active bien plus large et donc plus confortable pour l'utilisateur.



A quand l'iPhone avec Face ID et Touch ID ? Pourquoi pas l'an prochain avec l'iPhone 13...

Le brevet d'Apple FIG. 3 ci-dessus est une vue schématique en coupe d'une partie d'un iPhone avec Touch ID.



(1) Pour information, la définition de collimation :

Une lumière collimatée est une lumière dont les rayonnements sont quasiment parallèles et se déploient lentement quand ils se propagent. Le mot est relatif à « colinéaire » et implique une lumière qui ne se disperse pas avec la distance, ou qui sera très peu dispersée. Wikipédia.



