Un brevet intriguant d'un smartphone Samsung transparent

Découvert par les Hollandais de LetsGoDigital, le smartphone transparent de Samsung a été modélisé par l’un de leurs artistes 3D. Les visuels partagés par le site sont une interprétation de ce que Samsung pourrait proposer d’ici quelques années si son projet se concrétise. Il ne faut toutefois rien prendre pour argent comptant ici. Non seulement Samsung est à l’origine de dizaines de brevets pour des produits qui ne voient finalement jamais le jour, mais le fabricant devrait relever de nombreux défis technologiques pour lancer un tel smartphone. La question des composants est en effet au coeur du sujet. Pour lancer un Galaxy Fold transparent, Samsung devra trouver un moyen de miniaturiser suffisamment les composants pour les intégrer dans le cadre de l’appareil… ou trouver une solution pour les rendre transparents eux aussi. La chose serait particulièrement compliquée à concrétiser. Au-delà de ces pures questions d’ingénierie, difficile dans l’immédiat de savoir si un tel appareil serait vraiment pratique à l’usage. Cela nous rappelle la télévision de Xiaomi Si certaines fonctionnalités intéressantes pourraient être introduites avec un pareil concept, notamment par l’intermédiaire de la réalité augmentée, un écran transparent pourrait s’avérer gênant au quotidien. Les personnes se trouvant en face de l’utilisateur pourraient par exemple voir les contenus consultés, puisque l’affichage serait parfaitement lisible des deux côtés du cadre. Un concept intéressant sur le papier, peut-être plus jolie que pratique. Même si cela reste un brevet d'un produit qui ne pourrait donc ne jamais sortir. Source

Samsung conçoit des centaines de brevets chaque année pour des produits à la faisabilité parfois discutable. Celui enregistré le 13 janvier dernier auprès de l ’US Patent Application Publication (et rendu public le 27 août) en fait partie. Si l’on en croit le document, le géant coréen travaille sur un projet de smartphone transparent . Seul le cadre de l’appareil, qui dispose de bordures extrêmement amincies, est opaque, le reste est entièrement translucide. Comme le suggèrent certains croquis joints au brevet, ledit smartphone profiterait par ailleurs d’un écran tactile à deux faces. Grâce à une nouvelle technologie actuellement en développement, Samsung souhaiterait par ailleurs combiner transparence et pleine capacité d’affichage, avec des contenus restant parfaitement lisibles.

