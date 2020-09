TikTok tente de stopper la diffusion d’une vidéo dangereuse

Une nouvelle fois, TikTok se retrouve dans la tourmente. Le réseau social adoré du "jeune" public est confronté à une vidéo montrant une personne qui se suicide qui tourne sur sa plateforme. TikTok essaye de vite supprimer toutes les traces.



Un suicide en vidéo

Voici maintenant près de 48h que TikTok cherche à empêcher la diffusion d’une vidéo montrant un homme se suicidant avec une arme à feu. La vignette de cette vidéo semble complètement banale à première vue et lorsque cette dernière commence, on voit un homme avec une barbe grise devant son bureau, donc on imagine pas que le pire vient ensuite.



TikTok incite vivement ses utilisateurs à ne pas visionner cette vidéo, et semble avoir du mal à la faire disparaître de la plateforme. Cette vidéo montre notamment les faiblesses de l’algorithme du flux "For You". Pour les personnes n’ayant pas l’habitude d’utiliser cette application, ce flux met en avant tous les contenus qui sont susceptibles de vous correspondre. Malheureusement, ce clip a passé l’algorithme et s’est retrouvé dans de nombreuses suggestions. TikTok a directement tenté d’endiguer la propagation de cette vidéo en bannissant les comptes qui la publieraient, mais cela n'a pas vraiment marché.



Un porte-parole de la société a déclaré :

Nos systèmes ont automatiquement détecté et signalé ces clips pour violation de nos politiques contre les contenus qui affichent, louent, glorifient ou encouragent le suicide. Nous interdisons les comptes qui tentent à plusieurs reprises de télécharger des clips, et nous apprécions les membres de notre communauté qui ont signalé des contenus et mis en garde les autres contre le fait de regarder, de s’engager ou de partager de telles vidéos sur une plateforme quelconque par respect pour la personne et sa famille

Comme nous l’avons évoqué juste avant, cet événement démontre une nouvelle fois les grandes faiblesses de l’algorithme TikTok. Si la plupart des réseaux sociaux mènent un combat quotidien pour modérer le contenu de leurs plateformes, le système de suggestion mis en place par TikTok rend la tâche encore plus difficile. Très rapidement, cette vidéo a été mise en ligne de partout sur Twitter ou encore Instagram, sans parler de la diffusion en direct sur Facebook Live. Si vous tombez accidentellement sur cette vidéo, nous vous conseillons vivement de la signaler et de passer à autre chose.



Après l'affaire de l'interdiction de l'application aux États-Unis, TikTok semble encore une fois se trouver dans une situation embêtante.



