La version 2021 de l'iPhone XR se nommerait iPhone 12s

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Les rumeurs autour des nouveaux smartphones d'Apple se multiplient ces dernières semaines : hier, nous apprenions que la Pomme devrait lancer sa nouvelle gamme en deux temps, commercialisant d'abord l'iPhone 12 Max et l'iPhone 12 Pro dans leurs versions 6,1 pouces avant de proposer la version Pro en 6,7 pouces et la version "normale" en 5,4 pouces.



Seulement, il semblerait que l'on ait déjà des nouvelles du prochain iPhone XR, qui devrait voir le jour en 2021. Celui-ci devrait laisser tomber son appellation et emprunter le nom d'iPhone 12s.

L'iPhone XR de 2021 s'appellerait l'iPhone 12S

Aujourd'hui, un leaker vient de partager de nouvelles informations sur les réseaux sociaux.



En effet, selon Koyima, le lancement en deux temps de l'iPhone 12 devrait bel et bien avoir lieu, mais celui-ci va encore plus loin en évoquant la nouvelle version de l'iPhone XR.



Si le téléphone low-cost devrait être commercialisé entre le 2e et le 4e trimestre 2021, il devrait surtout abandonner son nom pour prendre celui d'iPhone 12s.



Un changement dans les habitudes d'Apple, qui réservait son "s" pour les mises à jour de téléphones. Le fameux iPhone 12s devrait donc être moins cher (autour de 800 dollars), mais également se contenter de la 4G.



Information à prendre avec des pincettes...