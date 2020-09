Et si l'iPhone copiait l'Apple Watch en éjectant de l'eau ?

Si vous ne le saviez pas, le système d'éjection de l'eau de l'Apple Watch fonctionne grâce au haut-parleur : ce dernier fait vibrer l'eau en émettant des sons spécifiques. Une protection pour les composants en cas de nage ou de douche. Et la belle nouvelle, c'est que cette fonctionnalité pourrait voir le jour dans nos prochains iPhone ! En effet, le site Patently Apple a publié un brevet déposé par Apple en 2019 et dans lequel la firme reprend le système du haut-parleur. Cet ajout prendrait en compte différents types de liquides, y compris l'eau douce, l'eau salée, les gaz, mais également la détection de cristaux d'eau salée. Bien sûr, comme chaque brevet, il faut être prudent : Apple publie des centaines de brevets dont très peu voient finalement le jour. Un autre brevet avait déjà été publié en ce sens en 2018. Source

Depuis la présentation de l'Apple Watch Series 2, Apple a mis en avant une technologie et une fonctionnalité fort intéressante : la possibilité d'éjecter l'eau. Il s'agit là d'une fonction de protection des composants internes rendue possible grâce au haut-parleur de la montre. Aujourd'hui, cette option refait parler d'elle avec la parution d'un nouveau brevet qui pourrait pressentir une arrivée d'une similarité sur nos futurs iPhone.

