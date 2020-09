Mark Zuckerberg taille une nouvelle fois l'App Store

Certains de ces comportements soulèvent certainement des questions. Et je pense que c’est quelque chose qui mérite d’être examiné et c’est pour cela qu’Apple est en train d’être examiné.

Les mots sont durs de la part du patron de Facebook, qui semble ne pas porter Apple et ses pratiques dans son coeur. Il fait ainsi le parallèle avec le Play Store, où le contrôle est un peu plus souple.

Je pense indéniablement qu’ils ont le contrôle unilatéral de ce qui se passe sur les téléphones en matière d’applications. Je pense qu’il y a des questions que les gens devraient se poser sur ce contrôle de l’App Store et si cela permet une dynamique concurrentielle aussi solide.

Avec les enquêtes d'anti-concurrence en cours autour d'Apple, de nombreuses langues se délient, pointant du doigt les pratiques tranchées qu'a mises en place la Pomme, notamment sur l'App Store. Outre Spotify et Epic Games, c'est Facebook (v286.0, 439 Mo, iOS 10.0) que l'on entend beaucoup à ce sujet des dernières semaines, à l'image de son créateur, Mark Zuckerberg. Ce dernier était d'ailleurs l'invité de l'émission Axios de HBO, durant laquelle il est revenu sur la boutique d'apps.

