The Survivalists : le nouveau jeu de Team17 sur Apple Arcade le 9 octobre

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Belle nouvelle pour les amateurs du studio Team17 ! Leur nouveau jeu, The Survivalists, avait été présenté lors d'un évènement organisé par Valve (créateur de Steam) sans que ce dernier n'ait été annoncé sur nos mobiles.



Seulement, nous avons le droit à des nouvelles concernant le futur hit : celui-ci sera bel et bien disponible sur nos appareils iOS au sein du catalogue d'Apple Arcade.



Et sa date de sortie approche, puisque le jeu est prévu pour le 9 octobre. Voici la bande-annonce :

The Survivalists sera disponible sur Apple Arcade

Un monde vivant et riche en surprises, secrets et dangers vous attend dans The Survivalists, un jeu d'aventure et de survie non-linéaire dans l'univers de The Escapists. Explorez, construisez et dressez même des singes dans un unique but : survivre.



The Survivalists vient donc d'être répertorié comme un titre à venir dans Apple Arcade, grâce à la version bêta d'iOS 14 qui affiche les futurs titres du catalogue.



Cette fois-ci, il ne s'agit plus de vers de terre, ni de vous échapper d'une prison, puisqu'il faudra uniquement survire au sein d'une île remplie de mystères... et de dangers...



On a déjà hâte de pouvoir essayer ce fameux The Survivalists !