Apple One : le pack de services confirmé par l'APK d'Apple Music

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

C'était dans les tuyaux depuis un an, et remis sur le devant de la scène par Bloomberg il y a un mois environ. Apple One va devenir une réalité, une offre groupée de services pour un prix réduit. Ironiquement c'est le code de l’application Apple Music sur Android qui a confirmé l'information.

Apple One se montre sur l'app Music sous Android

En effet, la toute nouvelle version 3.4.0 d’Apple Music disponible sur le Play Store en version bêta, contient une référence sans équivoque dans son code. C'est 9to5Google qui a fait l'heureuse découverte avec plusieurs chaines de caractères dans l'APK :

Included in Apple One %s

Subscription Bundle %s

Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.

You can manage your Apple One subscription using your iPhone, iPad, Apple TV or Mac.

On ne peut pas être plus clair, si ce n'est qu'il manque le tarif et le contenu du bundle. La phrase mentionnant l'inclusion de l'abonnement à Apple Music ne permet pas d'en savoir plus, mais il est quasi certain qu'Apple TV+ et Apple Music en feront partie. On en saura probablement plus le 15 septembre prochain, une date qui semble être prévue pour l'iPad Air 4 et l'Apple Watch 6, mais qui pourrait être aussi celles des services. Après tout, Apple Arcade a été lancé le 19 septembre 2019 et Apple TV+ le 1er novembre qui a suivi. En revanche, les iPhone 12 (dont l'iPhone 12 Mini) seront vraisemblablement présentés plus tard, en octobre.