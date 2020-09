Google met en vente le Pixel 4a à 349€

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Pour concurrencer l'iPhone SE d'Apple, Google a récemment annoncé le nouveau Pixel 4a à 349€. Le voilà désormais en vente, ou plutôt en précommande avec un rapport qualité / prix très intéressant. Le milieu de gamme de Mountain View affiche un écran poinçoné de 5,8 pouces, un appareil unique à double pixel, un processeur à 8 coeurs et 128 Go de stockage.

Le Pixel 4A est en vente en France

Les précommandes sont lancées pour le Pixel 4a à 349€ à la Fnac, chez Darty ou encore Boulanger. Sur Amazon, on ne trouve que les coques et accessoires.

Les livraisons n'interviendront pas avant le mois d'octobre par contre, date à laquelle Google doit lever le voile sur son Pixel 5, et surtout Apple et ses iPhone 12.





Avec son système Android sans fioriture, ses bonnes performances globales et ses photos de qualité correcte (APN 12 Mp double pixel avec stabilisation optique et mode Nuit), le Pixel 4a est un concurrent sérieux du SE 2 d'Apple, mais aussi du OnePlus Nord. On rappelle qu'il dispose d'une puce Snapdragon 730G octa-core équipé du module de sécurité Titan M et de 6 Go de RAM. On trouve également une charge rapide (mais pas sans fil), une prise casque et un port USB-C.



Intéressant à ce tarif, vous ne trouvez pas ?