A Monster's Expedition est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

A Monster's Expedition vient d'atterrir sur App Store, comme prévu, pour les abonnés Apple Arcade.Fruit de la collaboration entre les développeurs de A Good Snowman is Hard to Build et de Cosmic Express, A Monster's Expedition est un jeu de puzzles dans un monde ouvert type "kawai". Un titre qui nous fait penser à un certain Gesundheit.



Regardez le trailer vidéo :

A Monster's Expedition : le nouveau jeu Apple Arcade

Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure relaxante en monde ouvert pour les monstres qui souhaitent en savoir plus sur les humains. Vous explorez ainsi de petites îles rempli de mystères et d'énigmes à résoudre... ou pas. Le nouveau jeu Apple Arcade permet en effet de passer à autre chose si vous êtes bloqué face à un problème, il suffit d'aller ailleurs.



Le gameplay est simple, mais efficace avec un déplacement case par case et la manipulation des arbres. Les sujets peuvent être abattus et positionnés pour faire une passerelle entre deux points. La réalisation est très bonne, tout comme les animation et les micro-détails qui font vivre ce joli univers coloré et enfantin.

A Monster's Expedition est un titre pour toute la famille, pour peu que vous ayez un abonnement Apple Arcade à 4,99€. Jouable sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV et traduit en français.

Télécharger le jeu A Monster's Expedition