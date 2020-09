Le premier MacBook Pro sous Apple Silicon présenté à l'événement Time Flies ?

Apple nous met totalement dans le flou pour les prochains évènements à venir : si la Pomme a officialisé son prochain keynote à la date du 15 septembre, il se pourrait que la firme nous garde deux autres conférences en octobre et en novembre.



Cependant, un leaker vient de dévoiler de nouvelles informations à propos de l'évènement de ce mois-ci : avec son slogan Time Flies, Apple pourrait garder une surprise sous le coude et dévoiler le premier MacBook Pro sous Apple Silicon.

Un leaker révèle des informations autour de l'évènement Time Flies

Est-ce qu'Apple nous réserve un évènement Time Flies regorgeant de nouveaux produits ? Ou est-ce que la Pomme étalera les différentes présentations sous trois conférences distinctes ?



Selon un leaker présent sur Reddit, la Pomme nous réserve beaucoup de choses pour le 15 septembre, dont la présentation d'un MacBook Pro de 14 pouces avec processeur ARM.



Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, même si l'homme a visiblement apporté des preuves de ses avances aux modérateurs du forum.



Il va encore plus loin, en annonçant un GPU interne comparable à la Radeon Pro 5500M... Il évoque également le MacBook 12 pouces et le nouvel iMac 24 pouces qui pourraient également faire leurs apparitions.



Le leaker va à contresens des autres fuites, en affirmant que l'évènement n'est pas uniquement réservé à l'Apple Watch Series 6 et à l'iPad Air 4, et qu'on aura également le droit à la présentation de l'iPhone 12.



Il parle également des autres produits, dont l'Apple Glass qui verrait le jour en mars 2021, tandis que l'Apple TV 6, également prévue pour 2021, se concentrera sur le jeu vidéo et plus particulièrement sur Apple Arcade.



Depuis, Jon Prosser a affirmé que le leaker n'est "pas légitime" dans un tweet.



